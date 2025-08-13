Zelenski, sceptic față de șansele unui rezultat favorabil Kievului după întâlnirea Trump-Putin: „Nu pot ajunge la un acord”

13-08-2025 | 14:50
Președintele Volodimir Zelenski exclude orice retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, ca parte a acordului menit să pună capăt războiului cu Moscova.

Liderul de la Kiev a avertizat că Rusia pregătește noi ofensive, în condițiile în care trupele Moscovei au înaintat pe linia frontului. Miercuri, Donald Trump discută prin videoconferință cu președintele ucrainean și cu liderii europeni.

Prima întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin după mai bine de 4 ani va avea loc vineri la baza militară americană Elmendorf, aflată la marginea oraşului Anchorage, din Alaska. În ultimele două zile, oficialii de la Casa Albă au redus așteptările legate de acest summit.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă: „Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte. Doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă. Așadar, este țelul președintelui să meargă acolo și să obțină o înțelegere mai fermă și mai clară a modului în care putem, sperăm, să punem capăt acestui război”.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN în Kiev: „Aceasta este însă o schimbare de ton majoră față de săptămâna trecută, când se vorbea despre ziua de vineri ca fiind termenul-limită pentru încheierea războiului în Ucraina, altfel Rusia și principalii săi consumatori de energie, India și China, urmau să se confrunte cu sancțiuni secundare severe. În schimb, acum întâlnirea din Alaska a trecut de la un summit decisiv, care s-ar fi putut stabili pacea, la o simplă încercare a președinților Trump și Putin de a afla unde se poziționează fiecare. Cred că așteptările sunt foarte scăzute. Cu siguranță aici, în Ucraina, există îngrijorări că țara nu este prezentă la masa negocierilor”.

Volodimir Zelenski nu a fost invitat la discuții, și deja și-a exprimat scepticismul față de șansele unui rezultat favorabil Kievului.

Președintele Ucrainei a spus că nu va ceda regiunea Donbas în schimbul unei încetări a focului. „Un asemenea compromis ar putea oferi Moscovei un punct de sprijin pentru noi ofensive”, susține liderul de la Kiev.

Anunțul vine după ce Donald Trump a spus că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii”, iar una dintre cererile lui Putin ar fi ca Ucraina să renunțe la părțile din Donbas pe care le controlează.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dialogul dintre președintele Statelor Unite și Putin poate fi important pentru relațiile bilaterale dintre cei doi, dar ei nu pot ajunge la un acord cu privire la Ucraina fără noi. Cred cu tărie și sper că președintele SUA înțelege și realizează acest lucru”.

Rusia controlează aproape 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv aproape întreaga regiune Donbas, unde se află orașele Donețk și Luhansk.

Iar armata Moscovei își continuă ofensiva: a reușit o avansare rapidă de 10 kilometri, în estul țării. În mesajul său zilnic, președintele ucrainean a recunoscut problemele de pe front, cu mențiunea că scopul Rusiei este să creeze impresia, înaintea întâlnirii Putin - Trump, că forțele ei avansează, iar Ucraina pierde teren.

Între timp, Kremlinul se pregătește pentru întâlnirea de vineri si ii sună pe cei care susțin eforturile militare rusești. Printre aliații Moscovei se număra şi dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, cu care Vladimir Putin a discutat în ultimele ore la telefon.

Liderul de la Kremlin a apreciat sprijinul militar oferit de Phenian, ceea ce confirmă "voința ambelor părți de a consolida cooperarea strategică".

Potrivit analiștilor militari, Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini Rusia în războiul cu Ucraina şi plănuiește o nouă desfășurare de trupe.

Scumpiri record în România după ce inflația a explodat în iulie. „Plătim facturile și mâncăm ce mai rămâne”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina,

Dată publicare: 13-08-2025 13:48

