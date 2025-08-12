Decizie surpriză: Ucraina ridică interdicția de călătorie pentru tinerii de 18-21 de ani

12-08-2025 | 20:11
Volodimir Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters.

"Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se realizeze în Ucraina, în special la studii", a menţionat Zelenski într-o declaraţie.

Preşedintele ucrainean precizează că interdicţia de ieşire din ţară va rămâne în vigoare pentru bărbaţii cu vârste de la 22 de ani în sus.

Conform legii marţiale adoptate odată cu lansarea invaziei ruse, bărbaţii apţi să servească în armată cu vârste între 18 şi 60 de ani au interdicţie de a părăsi Ucraina. Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizaţi, prin urmare unii evită ieşirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.

În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroşi voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din ţară, la coruperea responsabililor, la dezertări şi la acţiuni de recrutare forţată în care ofiţerii recrutori recurg inclusiv la metode brutale.

În pofida interdicţiei de ieşire din ţară, mulţi bărbaţi au reuşit să părăsească Ucraina. Zelenski i-a îndemnat anul trecut pe aceştia să revină în Ucraina pentru a lupta pe front sau măcar pentru a lucra şi plăti impozite.

