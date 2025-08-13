Reacția lui Zelenski după ce trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina: „Este clar pentru noi”

Stiri externe
13-08-2025 | 07:31
Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că avansul Rusiei lângă Dobropillia, pe frontul Pokrovsk, urmărește să creeze un impact mediatic înaintea întâlnirii din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

autor
Alexandru Toader

Volodimir Zelenski consideră că scopul avansului Rusiei în apropiere de Dobropillia, pe frontul Pokrovsk, este de a crea un context informațional înaintea întâlnirii din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului Vladimir Putin.

„Grupurile rusești, fără echipament, au avansat aproximativ 10 kilometri în mai multe locații. Unele au fost deja localizate – parțial distruse, parțial capturate. Restul vor fi, de asemenea, găsite și distruse în curând. Scopul acestei avansări este clar pentru noi: crearea unui anumit context informațional până la 15 august [data întâlnirii dintre Trump și Putin – n.r.], în special în discursul american, arătând că Rusia avansează și Ucraina pierde teritoriu”. a declarat președintele Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Totodată, Zelenski a declarat că rușii se pregătesc pentru o ofensivă pe trei fronturi.

„Se pregătesc pentru o operațiune ofensivă, după cum credem, pe trei fronturi. Fronturile principale sunt cele din Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka [ultimul se află în regiunea Dnipropetrovsk – n.r.]. Credem că vor fi desfășurate încă 15.000 [de soldați – n.r.] pe frontul de la Zaporojie, aproximativ 7.000 pe frontul de la Pokrovsk și, posibil, încă 5.000 pe frontul de la Novopavlivka. Credem că vor face totul pentru a se pregăti pentru acțiuni ofensive după 15 august”, a mai spus el.

Citește și
volodimir zelenski, vladimir putin
Zelenski avertizează: Putin nu pregătește pacea, ci noi operațiuni militare, înainte de summitul din Alaska

Pe 11 august, centrul de analiză DeepState a raportat că forțele ruse au intensificat avansul către Dobropillia în ultimele zile, încercând în special să se stabilească în apropierea autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk. Hărțile lor arătau acest avans ca două „pene” în apropierea Dobropilliei.

Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Rusia, Zelenski, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 13-08-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Decizie surpriză: Ucraina ridică interdicția de călătorie pentru tinerii de 18-21 de ani
Stiri externe
Decizie surpriză: Ucraina ridică interdicția de călătorie pentru tinerii de 18-21 de ani

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters.

Zelenski avertizează: Putin nu pregătește pacea, ci noi operațiuni militare, înainte de summitul din Alaska
Stiri externe
Zelenski avertizează: Putin nu pregătește pacea, ci noi operațiuni militare, înainte de summitul din Alaska

Kievul ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze de facto teritoriile deja ocupate de Rusia, dar nu este de acord să renunţe și la zonele pe care le controlează în Donețk.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski și va efectua o vizită oficială în Ucraina ”în această toamnă”.

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12