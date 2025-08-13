De ce Volodimir Zelenski respinge categoric cedarea de teritorii Rusiei. "Ar deveni imediat un infractor"

13-08-2025 | 12:25
Volodimir Zelenski
Getty

Scenariul în care Kievul cedează teritorii pentru a ajunge la o pace cu Moscova se confruntă cu două mari probleme: spijinul limitat al ucrainenilor obișnuiți, dar și interdicția explicită din Constituția țării.

Adrian Popovici

Volodimir Zelenski a respins categoric orice acord cu Moscova care ar putea implica cedarea de teritorii, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că o astfel de concesie ar fi benefică pentru ambele părți, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, arată o analiză AP.

Pentru președintele Ucrainei, un astfel de acord ar fi un dezastru politic, arată AP, și ar stârni proteste publice, după mai bine de trei ani de vărsare de sânge și sacrificii din partea ucrainenilor.

Mai mult, președintele nu are nici autoritatea de aproba un schimb de teritorii. În acest context, o înghețare a conflictului pare a fi singura opțiune pe care ucrainenii obișnuiți ar putea să o accepte.

Constituția Ucrainei reprezintă o provocare majoră pentru orice acord care implică un schimb de teritorii, deoarece prevede organizarea unui referendum național pentru aprobarea modificărilor frontierelor teritoriale ale țării, a declarat Igor Reiterovici, profesor de științe politice la Universitatea Națională Taras Shevchenko din Kiev.

Donald Trump şi Vladimir Putin
Trump și Putin se întâlnesc în cel mai mare oraș din Alaska. Casa Albă explică de ce summitul a fost aranjat din scurt

„Modificările integrității teritoriale pot fi făcute numai prin decizia poporului — nici președintele, nici cabinetul de miniștri, nici parlamentul nu le pot modifica”, a spus el. „În constituție este scris că numai prin referendum pot fi efectuate modificări ale teritoriului Ucrainei.”

Dacă în timpul negocierilor Zelenski va fi de acord să facă schimb de teritorii cu Rusia, „în aceeași clipă va deveni un infractor, deoarece ar încălca legea fundamentală care guvernează Ucraina”, a afirmat Reiterovici.

Cedarea teritoriilor creează premisele unei noi invazii a rușilor

Cedarea teritoriului de către Kiev i-ar determina pe cei care nu doresc să trăiască sub dominația rusă să-și facă bagajele și să plece. Mulți civili au prea multe suferințe și vărsări de sânge, de când forțele ruse au început să lupte împotriva armatei ucrainene în estul țării în 2014, și mai ales de la invazia pe scară largă din 2022.

Din punct de vedere militar, abandonarea regiunii Donețk, în special, ar îmbunătăți considerabil capacitatea Rusiei de a invada din nou Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, un grup de reflecție cu sediul la Washington.

Cedarea în fața unei astfel de cereri ar obliga Ucraina să renunțe la „centura fortificată”, principala linie defensivă din Donețk din 2014, „fără nicio garanție că luptele nu vor reîncepe”, a afirmat institutul într-un raport recent.

Linia defensivă regională a împiedicat în mod constant eforturile Rusiei de a cuceri regiunea, afirmă ISW.

Sursa: AP

