Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street

Premierul britanic Keir Starmer i-a primit luni, la Londra, pe președinții ucrainean și francez Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron, și pe cancelarul german Friedrich Merz, la o reuniune privind negocierile mediate de Statele Unite.

Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează AFP.

În cadrul acestei reuniuni, liderii urmează să facă un bilanţ al ”negocierilor în curs în cadrul medierii americane”.

Liderii europeni i s-au adresat în mod direct lui Volodimir Zelenski, în deschiderea reuniunii, în faţa presei.

Keir Starmer a evocat prioritatea imediată.

”Ar trebui să existe o încetare a focului, care să fie adaptată şi care să dureze, iar acesta este un lucri foarte important”, a declarat gazda reuniunii.

”Noi suntem aici pentru a vă susţine în conflict şi în negocieri, pentru ca să fie un acord drept şi durabil”, i-a spus el liderului ucrainean.

Preşedintele francez şi-a exprimat, la rândul său, îndoiala cu privire la o aliniere a poziţiilor partenerilor din Occident.

”Principala problemă” în finalizarea negocierilor cu privire la Ucraina este ”convergenţa poziţiilor noastre comune, între europeni, ucraineni şi Statele Unite”, a subliniat Emmanuel Macron.

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra mizei contextului.

Acest moment ”ar putea să fie decisiv pentru noi toţi, iar noi suntem pregătiţi să continuăm să susţinem Ucraina, aşa cum ştiţi”, a declarat Merz.

”Sunt sceptic cu privire la anumite detalii pe care le vedem în documente provenind din Statele Unite şi trebuie să discutăm despre ele. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski a subliniat, la rândul său, că unitatea între Europa, Ucraina şi Statele Unite rămâne indispensabilă în vederea unor eventuale negocieri menite să ăună capăt războiului purtat de către Rusia.

”Există lucruri pe care nu le putem gestiona fără americani, lucruri pe care nu le putem gestiona fără europeni”, a subliniat el.

”De aceea trebuie să luăm decizii importante”, a adăugat el.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a îndemnat luni China să-şi exercite influenţa pe lângă Rusia în vederea încheierii Războiului din Ucraina, care se află, în ultimele săptămâni, în centrul unor negocieri diplomatice intense.

”Dacă există ă ţară în lume care să exercite o influenţă puternică asupra Rusiei, aceasta este China. iar aceste aşteptări, pe care le-am formulat nu doar din partea Germaniei, ci din partea tuturor partenerilor europeni, au fost auzite, cred eu, azi (luni), aici, la Breijing”, a declarat într-o conferinţă de presă, în capitala chineză, Johann Wadephul.

Întâlnirea de la Londra are loc după o nouă rundă de negocieri, la sfârşitul săptămânii trecute, la Miami, în Florida, între ucraineni şi americani.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut luni, într-un interviu acordat Bloomberg News, că negocierile cu privire la iniţiativa de pace patronată de către Washington rămân blocate în mai multe puncte esenţiale, inclusiv în problema teritorială.

El a precizat că mai multe componente ale planului american ating subiecte ”sensibile” - ca de exemplu garanţiile de securitate care să fie oferite Ucrainei şi statutul regiunilor din estul Ucrainei.

În acest stadiu, negocierile nu au permis stabilirea unei poziţii comune ucraineano-americane cu privire la Donbas, a subliniat Volodimir Zelenski.

”Există viziunile Statelor Unite, Rusiei şi Ucrainei, dar nu avem o viziune unificată cu privire la Donbas”, a declarat el.

El a insitat asupra necesităţii ca Kievul să obţină un acord specific cu privire la garanţiile de securitate din partea aliaţilor săi din Occident, în primul rând din partea Statelor Unite.

Întrebat despre criitici ale lui Donald Trump, după ce preşedintele american s-a declarat ”un pic dezamăgit” de faptul că preşedintele ucrainean nu a examinat încă în detaliu propunerea americană, Volodimir Zelenski a replicat punând întrebarea care, în opinia sa, îngrijorează pe toată lumea, şi anume ”dacă Rusia reîncepe războiul, ce vor face partenerii noştri?”.

Preşedintele ucrainean urmează să se întâlnească, luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedintele Consiliului European Antonio Costa şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, a anunţat NATO.

El se întâlneşte mai întâi cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron după ce omologul său american i-a reproşat că nu i-a citit propunerea cu privire la soluţionarea războului şi l-a încdemnat să ”se grăbească”, potrivit unui oficial ucrainean apropiat dosarului.

Problema teritorială rămâne ”cea mai problematică” în negocierile vizând încetarea Războiului din Ucraina, în contextul în care Moscova cere Kievului să-şi retragă forţele din-o parte a zonelor asupra cărora deţine controlul, a declarat AFP un oficial de rang înalt apropiat dosarului.

Această cerere ”rămâne şi este problema cea mai problematică”, a declarat acest oficial, la curent cu ultimele runde de negocieri între americani şi ucraineni, în weekend.

El precizează că preşedintele rus Vladimir ”Putin nu vrea să încheie un acord fără” ca ”Ucraina să cedeze teritorii” în Donbas.

Washingtonul cere Ucrainei să aprobe ”mai repede” un plan care să pună capăt războiului, însă Kievul ”nu poate să accepte totul fără să examineze detaliile”, a declaart AFP un oficial de rang înalt apropiat dosarului.

