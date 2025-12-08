Zelenski e ferm: „Nu avem nici dreptul legal, nici dreptul moral de a renunța la teritorii”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, deoarece acest lucru nu este permis de legislația națională, de dreptul internațional sau de principiile morale.

„Luăm în considerare problema cedării unor teritorii? Nu avem acest drept în conformitate cu legea – în conformitate cu legea Ucrainei, cu Constituția noastră, cu dreptul internațional, să fim sinceri. Și nici nu avem dreptul moral”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă, potrivit Ukrainska Pravda.

„Desigur, Rusia insistă să cedăm teritoriul. Noi nu vrem să cedăm nimic. Pentru asta luptăm, știți foarte bine”, a mai președintele Ucrainei.

Zelenski a adăugat că Statele Unite caută în prezent soluții de compromis pentru a rezolva situația.

Altfel, Volodimir Zelenski a confirmat luni, într-un interviu, că negocierile privind „planul de pace” propus de Donald Trump rămân blocate, în special din cauza neînțelegerilor legate de statutul teritorial, inclusiv soarta regiunii Donețk.

Potrivit Politico, care citează oficiali europeni, în discuțiile despre un posibil acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, Statele Unite continuă să promoveze ideea ca Ucraina să accepte renunțarea la teritoriul Donețk fără luptă.

Anterior, președintele american Donald Trump declarase că Rusia ar fi fost de acord cu un „plan de pace”, în timp ce Zelenski susține că nici măcar nu a văzut documentul.

La rândul său, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, a afirmat că a primit informații din partea Statelor Unite despre întâlnirea lor cu reprezentanți ruși la Moscova și că intenționează să discute toate aspectele dialogului și să transmită documentele președintelui Zelenski.

