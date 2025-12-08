Zelenski e ferm: „Nu avem nici dreptul legal, nici dreptul moral de a renunța la teritorii”

08-12-2025 | 22:36
volodimir zelenski
AFP

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, deoarece acest lucru nu este permis de legislația națională, de dreptul internațional sau de principiile morale.

Alexandru Toader

„Luăm în considerare problema cedării unor teritorii? Nu avem acest drept în conformitate cu legea – în conformitate cu legea Ucrainei, cu Constituția noastră, cu dreptul internațional, să fim sinceri. Și nici nu avem dreptul moral”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă, potrivit Ukrainska Pravda.

„Desigur, Rusia insistă să cedăm teritoriul. Noi nu vrem să cedăm nimic. Pentru asta luptăm, știți foarte bine”, a mai președintele Ucrainei.

Zelenski a adăugat că Statele Unite caută în prezent soluții de compromis pentru a rezolva situația.

Altfel, Volodimir Zelenski a confirmat luni, într-un interviu, că negocierile privind „planul de pace” propus de Donald Trump rămân blocate, în special din cauza neînțelegerilor legate de statutul teritorial, inclusiv soarta regiunii Donețk.

volodimir zelenski
Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei

Potrivit Politico, care citează oficiali europeni, în discuțiile despre un posibil acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, Statele Unite continuă să promoveze ideea ca Ucraina să accepte renunțarea la teritoriul Donețk fără luptă.

Anterior, președintele american Donald Trump declarase că Rusia ar fi fost de acord cu un „plan de pace”, în timp ce Zelenski susține că nici măcar nu a văzut documentul.

La rândul său, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, a afirmat că a primit informații din partea Statelor Unite despre întâlnirea lor cu reprezentanți ruși la Moscova și că intenționează să discute toate aspectele dialogului și să transmită documentele președintelui Zelenski.

Sursa: Ukrainska Pravda

Dată publicare: 08-12-2025 22:20

Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA"
Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.

Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip
Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei

Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii principalelor țări europene care sprijină Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a spus că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să includă garanții ferme de securitate.

Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street

Premierul britanic Keir Starmer i-a primit luni, la Londra, pe președinții ucrainean și francez Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron, și pe cancelarul german Friedrich Merz, la o reuniune privind negocierile mediate de Statele Unite.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

