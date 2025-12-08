Volodimir Zelenski se reunește la Londra cu aliații europeni, în timp ce Donald Trump îl acuză că nu a citit planul de pace

Volodimir Zelenski se întâlneşte luni la Londra cu liderii europeni, în timp ce Donald Trump îl critică pentru că nu ar fi citit planul american de pace.

Preşedintele ucrainean va fi primit de prim-ministrul britanic, însoţit de preşedintele francez şi de cancelarul german.

Evaluarea negocierilor mediate de SUA

Reuniunea are ca scop evaluarea „negocierilor în curs în cadrul medierii americane”, a scris sâmbătă Emmanuel Macron pe X, promiţând că va „continua să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a o constrânge să accepte pacea”.

În acelaşi timp, şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, este aşteptată la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american, Marco Rubio, în cadrul eforturilor diplomatice intense de a încerca încheierea războiului din Ucraina, declanşat de invazia rusă din 24 februarie 2022.

Marea Britanie şi Statele Unite ar urma să reafirme „angajamentul lor de a ajunge la un acord de pace în Ucraina”, a anunţat Ministerul de Externe, adăugând că Londra susţine „eforturile continue ale preşedintelui Trump de a garanta o pace justă şi durabilă”.

Planul lui Trump și negocierile din Florida

Aceste întâlniri vin în urma discuţiilor de la Miami, Florida, între oficialii ucraineni şi americani, pe marginea planului dezvăluit de Donald Trump în urmă cu trei săptămâni şi menit să găsească o soluţie la război.

Sâmbătă, Zelenski a declarat că a avut o discuţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu propriii negociatori trimişi în Florida.

„Au fost abordate problemele cheie care ar putea garanta încetarea vărsării de sânge” şi „riscul ca Rusia să nu-şi respecte promisiunile”, a afirmat preşedintele ucrainean.

La rândul său, diplomaţia americană a anunţat în weekend că a convenit cu Ucraina să sublinieze că „orice progres real către un acord depinde de voinţa Rusiei de a se angaja serios în favoarea unei păci durabile”.

Europenii, îngrijoraţi de un plan perceput ca favorabil Rusiei

De la prezentarea planului american, puterile europene aliate Kievului încearcă să-şi facă auzită vocea.

La o reuniune la Geneva, la sfârşitul lunii noiembrie, acestea au încercat să modifice un text considerat foarte favorabil Rusiei, deoarece era susţinut de Witkoff, un promotor imobiliar apropiat preşedintelui Trump şi acuzat că ar fi, de asemenea, apropiat de Moscova, unde a călătorit de mai multe ori în ultimul an.

El şi Kushner, ginerele lui Donald Trump, au fost primiţi săptămâna trecută de preşedintele rus Vladimir Putin, Kremlinul vorbind atunci despre anumite progrese, chiar dacă „rămâne mult de lucru”.

Întrebat duminică seara, la un eveniment la Washington, preşedintele Statelor Unite – care are o poziţie oscilantă faţă de Zelenski – i-a reproşat acestuia că „nu a citit” planul american pentru Ucraina.

„Am discutat cu preşedintele Putin, am discutat cu liderii ucraineni – în special cu Zelenski, preşedintele Zelenski – şi trebuie să spun că sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea”, a declarat Trump.

