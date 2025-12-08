Zelenski s-ar afla într-o poziție de tip "zugzwang". Termenul german descrie situația în care este prins liderul Ucrainei

Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Londra cu liderii principalelor țări europene care sprijină Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a spus că orice acord pentru încheierea războiului trebuie să includă garanții ferme de securitate.

Iar președintele francez Emmanuel Macron susține că aliații Ucrainei au o mână bună de cărți. Totuși, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat scepticismul față de unele documente care vin din partea Statelor Unite.

Motanul Larry a fost lăsat să aștepte la ușă, iar la Downing Street a fost desfășurat covorul roșu pentru liderii principalilor aliații din coaliția care sprijină Ucraina, dar și pentru Volodimir Zelenski.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Negocierile actuale sunt o etapă critică a eforturilor pentru pace. Chestiunile care privesc Ucraina țin de Ucraina”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Lucrurile care sunt foarte importante astăzi sunt... unitatea între Europa și Ucraina și SUA este importantă”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Toți sprijinim Ucraina și toți sprijinim pacea, dar o pace robustă și sustenabilă. Economia Rusiei începe să sufere, mai ales după ultimele noastre sancțiuni”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Sunt sceptic cu privire la unele detalii din documentele care vin din SUA, tocmai de aceea ne-am întâlnit aici. Aceasta ar putea fi o perioadă decisivă pentru noi toți, așa că încercăm să continuăm sprijinul pentru Ucraina. Soarta acestei țări este soarta Europei”.

Cei patru lideri au discutat despre cea mai recentă variantă a planului de pace destinat să pună capăt războiului din Ucraina. Adică planul elaborat după negocierile din Florida, dintre oficialii ucraineni și cei americani.

Donald Trump, președintele SUA: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea (americană). Așa era acum câteva ore. Oamenii lui (negociatorii ucraineni) o adoră. Cred că Rusia este de acord cu această propunere. Însă nu sunt sigur că Zelenski e de acord”.

Zelenski a replicat că negociatorii săi l-au informat, adăugând, însă, că „unele chestiuni pot fi discutate doar față în față”.

Volodimir Zelenski: „Emisarii americani sunt la curent cu pozițiile de bază ale Ucrainei, iar discuțiile au fost constructive, deși nu au fost ușoare”.

John Sparks, Sky News: „Ucrainenii se află într-o situație cu adevărat dificilă în acest moment. Sunt împinși înapoi pe front. Forțele lor nu au fost înfrânte, dar cedează, treptat.

O sursă ucraineană a descris poziția lui Zelenski drept "zugzwang" – un termen german din șah care desemnează situația în care un jucător mai are doar mutări proaste de făcut, dar este obligat să facă totuși o mutare”.

Între timp, rușii au continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei. O dronă a lovit un bloc de locuințe într-un orășel din regiunea Sumî. Au fost semnalate victime și pagube importante și în alte părți ale țării. Potrivit președintelui Zelenski, doar în ultima săptămână Ucraina a fost atacată cu peste 1.600 de drone, bombe ghidate și aproape 70 de rachete.

