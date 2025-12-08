Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.

El a declarat că planurile Ucrainei şi Europei pentru un acord de pace ar urma să fie gata până marţi seară, pentru a fi comunicate Statelor Unite.

„Cred că planul va fi gata mâine (marţi - n.r.), undeva în cursul serii. Cred că îl vom analiza din nou şi îl vom trimite SUA”, a declarat Zelenski, care de la Londra a plecat spre Bruxelles pentru întâlniri cu UE şi NATO.

Preşedintele ucrainean a precizat că noile propuneri pentru încheierea războiului includ 20 de puncte, dar că încă nu s-a ajuns la un compromis în ceea ce priveşte teritoriul.

„Ceea ce este esenţial astăzi este unitatea dintre Europa şi Ucraina, precum şi unitatea dintre Europa, Ucraina şi Statele Unite”, a subliniat ulterior Zelenski într-o postare pe X, după discuţiile cu cei trei lideri europeni cărora a spus că le este recunoscător.

Zelenski a anunţat că împreună au discutat şi cu partea americană, fără a preciza cine a reprezentat Statele Unite. „Astăzi, am purtat o discuţie detaliată cu partea americană despre activitatea noastră diplomatică comună, am aliniat o poziţie comună cu privire la importanţa garanţiilor de securitate şi a reconstrucţiei şi am convenit asupra paşilor următori”, a declarat el pe X.

„De asemenea, am purtat o discuţie separată cu privire la sprijinul suplimentar în domeniul apărării pentru Ucraina”, a precizat Zelenski.

„Le sunt recunoscător liderilor pentru disponibilitatea lor de a fi alături de poporul nostru şi de a ne ajuta pe calea către pace”, şi-a încheiat el postarea pe X.

Downing Street: Europa trebuie să susțină Ucraina să intensifice presiunea economică asupra Rusiei

După întâlnirea dintre Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Fridrich Merz, prim-ministrul brianic i-a informat pe ceilalţi aliaţi europeni despre discuţii, potrivit Downing Street.

Starmer şi liderii europeni au convenit asupra necesităţii ca Europa să „susţină Ucraina” şi să „intensifice” presiunea economică asupra lui Vladimir Putin.

Consilierii de securitate naţională britanic, francez, german şi ucrainean au primit instrucţiuni să continue discuţiile despre Ucraina în zilele următoare.

„Liderii au discutat despre importanţa negocierilor de pace conduse de SUA pentru securitatea europeană şi au susţinut progresele realizate. Ei au dat instrucţiuni consilierilor lor de securitate naţională să continue discuţiile în zilele următoare. Liderii au subliniat necesitatea unei păci juste şi durabile în Ucraina, care să includă garanţii solide de securitate”, a subliniat un purtător de cuvânt al premierului britanic.

„Liderii au convenit că, în timp ce eforturile diplomatice continuă, Europa trebuie să fie alături de Ucraina, consolidându-i capacitatea de a se apăra împotriva atacurilor neîncetate care au lăsat mii de oameni fără căldură sau lumină”, a menţionat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.

De asemenea, ei au discutat despre progresele pozitive înregistrate în utilizarea activelor suverane ruse imobilizate pentru a sprijini reconstrucţia Ucrainei.

„Toţi liderii au convenit că acum este un moment critic şi că trebuie să continuăm să intensificăm sprijinul acordat Ucrainei şi presiunea economică asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război barbar”, a adăugat oficialul Downing Street.

Întâlnire virtuală a coaliției de voință

După Londra, Volodimir Zelenski a plecat apoi spre Bruxelles pentru a se întâlni cu şeful NATO, Mark Rutte, şi cu liderii UE - preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, António Costa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că blocul european „are mijloacele şi voinţa necesare pentru a creşte presiunea asupra Rusiei, astfel încât aceasta să se aşeze la masa negocierilor”. Ea a făcut acest comentariu după discuţii avute în format virtual cu reprezentanţi ai ţărilor din Coaliţia de Voinţă, dispuse să ajute Kievul.

Această întâlnire virtuală a avut loc după reuniunea în patru dintre Macron, Merz, Starmer şi Zelenski la Londra şi la ea au participat şi Starmer şi Zelenski, potrivit The Guardian.

Von der Leyen a mai afirmat că liderii europeni „ştiu ce este în joc şi ştiu că nu mai este timp de pierdut”.

Ea a apărat în mod special propunerea UE pentru un împrumut de reparaţie pentru Ucraina - garantat cu active ruseşti îngheţate - care continuă să fie contestată de Belgia din motive juridice.

„Propunerea se bazează pe soldurile de numerar generate de activele ruseşti imobilizate. Aceste solduri ar fi utilizate pentru reparaţii. Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a spus ea.

Preşedinta Comisiei a subliniat, de asemenea, că „apărarea Europei este responsabilitatea” europeană, rezumând planurile de creştere a cheltuielilor şi a producţiei în domeniul apărării.

În ceea ce priveşte diplomaţia, ea a atacat cu vehemenţă Moscova pentru că „înşală” şi „trage de timp”, „batjocoreşte diplomaţia şi intensifică atacurile, pretinzând că doreşte pacea”.

„Astăzi, această faţadă rămâne ferm în picioare. Dar nu ne vom lăsa păcăliţi, ştim cine este agresorul şi cine este victima în acest război”, a spus Ursula von der Leyen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













