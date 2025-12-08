Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

08-12-2025 | 22:00
Zelenski
Getty Images

Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.

Claudia Alionescu

El a declarat că planurile Ucrainei şi Europei pentru un acord de pace ar urma să fie gata până marţi seară, pentru a fi comunicate Statelor Unite.

„Cred că planul va fi gata mâine (marţi - n.r.), undeva în cursul serii. Cred că îl vom analiza din nou şi îl vom trimite SUA”, a declarat Zelenski, care de la Londra a plecat spre Bruxelles pentru întâlniri cu UE şi NATO.

Preşedintele ucrainean a precizat că noile propuneri pentru încheierea războiului includ 20 de puncte, dar că încă nu s-a ajuns la un compromis în ceea ce priveşte teritoriul.

„Ceea ce este esenţial astăzi este unitatea dintre Europa şi Ucraina, precum şi unitatea dintre Europa, Ucraina şi Statele Unite”, a subliniat ulterior Zelenski într-o postare pe X, după discuţiile cu cei trei lideri europeni cărora a spus că le este recunoscător.

Zelenski
Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene

Zelenski a anunţat că împreună au discutat şi cu partea americană, fără a preciza cine a reprezentat Statele Unite. „Astăzi, am purtat o discuţie detaliată cu partea americană despre activitatea noastră diplomatică comună, am aliniat o poziţie comună cu privire la importanţa garanţiilor de securitate şi a reconstrucţiei şi am convenit asupra paşilor următori”, a declarat el pe X.

„De asemenea, am purtat o discuţie separată cu privire la sprijinul suplimentar în domeniul apărării pentru Ucraina”, a precizat Zelenski.

„Le sunt recunoscător liderilor pentru disponibilitatea lor de a fi alături de poporul nostru şi de a ne ajuta pe calea către pace”, şi-a încheiat el postarea pe X.

Downing Street: Europa trebuie să susțină Ucraina să intensifice presiunea economică asupra Rusiei

După întâlnirea dintre Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Fridrich Merz, prim-ministrul brianic i-a informat pe ceilalţi aliaţi europeni despre discuţii, potrivit Downing Street.

Starmer şi liderii europeni au convenit asupra necesităţii ca Europa să „susţină Ucraina” şi să „intensifice” presiunea economică asupra lui Vladimir Putin.

Consilierii de securitate naţională britanic, francez, german şi ucrainean au primit instrucţiuni să continue discuţiile despre Ucraina în zilele următoare.

„Liderii au discutat despre importanţa negocierilor de pace conduse de SUA pentru securitatea europeană şi au susţinut progresele realizate. Ei au dat instrucţiuni consilierilor lor de securitate naţională să continue discuţiile în zilele următoare. Liderii au subliniat necesitatea unei păci juste şi durabile în Ucraina, care să includă garanţii solide de securitate”, a subliniat un purtător de cuvânt al premierului britanic.

„Liderii au convenit că, în timp ce eforturile diplomatice continuă, Europa trebuie să fie alături de Ucraina, consolidându-i capacitatea de a se apăra împotriva atacurilor neîncetate care au lăsat mii de oameni fără căldură sau lumină”, a menţionat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.

De asemenea, ei au discutat despre progresele pozitive înregistrate în utilizarea activelor suverane ruse imobilizate pentru a sprijini reconstrucţia Ucrainei.

„Toţi liderii au convenit că acum este un moment critic şi că trebuie să continuăm să intensificăm sprijinul acordat Ucrainei şi presiunea economică asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război barbar”, a adăugat oficialul Downing Street.

Întâlnire virtuală a coaliției de voință

După Londra, Volodimir Zelenski a plecat apoi spre Bruxelles pentru a se întâlni cu şeful NATO, Mark Rutte, şi cu liderii UE - preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, António Costa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că blocul european „are mijloacele şi voinţa necesare pentru a creşte presiunea asupra Rusiei, astfel încât aceasta să se aşeze la masa negocierilor”. Ea a făcut acest comentariu după discuţii avute în format virtual cu reprezentanţi ai ţărilor din Coaliţia de Voinţă, dispuse să ajute Kievul.

Această întâlnire virtuală a avut loc după reuniunea în patru dintre Macron, Merz, Starmer şi Zelenski la Londra şi la ea au participat şi Starmer şi Zelenski, potrivit The Guardian.

Von der Leyen a mai afirmat că liderii europeni „ştiu ce este în joc şi ştiu că nu mai este timp de pierdut”.

Ea a apărat în mod special propunerea UE pentru un împrumut de reparaţie pentru Ucraina - garantat cu active ruseşti îngheţate - care continuă să fie contestată de Belgia din motive juridice.

„Propunerea se bazează pe soldurile de numerar generate de activele ruseşti imobilizate. Aceste solduri ar fi utilizate pentru reparaţii. Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a spus ea.

Preşedinta Comisiei a subliniat, de asemenea, că „apărarea Europei este responsabilitatea” europeană, rezumând planurile de creştere a cheltuielilor şi a producţiei în domeniul apărării.

În ceea ce priveşte diplomaţia, ea a atacat cu vehemenţă Moscova pentru că „înşală” şi „trage de timp”, „batjocoreşte diplomaţia şi intensifică atacurile, pretinzând că doreşte pacea”.

„Astăzi, această faţadă rămâne ferm în picioare. Dar nu ne vom lăsa păcăliţi, ştim cine este agresorul şi cine este victima în acest război”, a spus Ursula von der Leyen.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

Sursa: News.ro

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Rusia se declară deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Putin a respins unele propuneri ca fiind inacceptabile
Stiri externe
Rusia se declară deschisă negocierilor cu SUA pentru pace în Ucraina. Putin a respins unele propuneri ca fiind inacceptabile

Kremlinul a anunţat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace american pentru Ucraina şi le-a respins pe altele ca fiind inacceptabile.  

Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene

Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Florida, propunerea de acord-cadru de pace iniţiată de SUA.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
