Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”

Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".

"Acordul de pace este 90% gata. Au mai rămas 10%. Aceşti 10% conţin totul, de fapt. Aceşti 10% vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei", a declarat el într-un mesaj video postat pe contul său de Telegram. "10% până la pace", a subliniat Volodimir Zelenski.

Consilierii preşedintelui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi consilieri de securitate naţională din Marea Britanie, Franţa şi Germania despre următorii paşi în încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff, citat de Reuters.

"Ne-am concentrat asupra modului în care să facem ca discuţiile să avanseze în mod practic în cadrul procesului de pace al @POTUS", inclusiv consolidarea garanţiilor de securitate "şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente de prevenire a conflictelor pentru a contribui la încheierea războiului şi a ne asigura că acesta nu se va relua", a declarat Witkoff într-o postare pe reţelele sociale.

Continuă discuțiile dintre europeni, ucraineni și emisarii lui Donald Trump

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, au participat, de asemenea la aceste discuţii.

Europa a fost reprezentată de consilierul britanic pentru securitate naţională Jonathan Powell, consilierul francez pentru securitate naţională Emmanuel Bonne şi consilierul german pentru securitate naţională Gunther Sautter.

Volodimir Zelenski declarase marţi că consilierii de securitate naţională din cadrul "Coaliţiei Voinţei" se vor întâlni sâmbătă în Ucraina, iar apoi liderii ţărilor respective se vor reuni în Franţa pe 6 ianuarie.

Respectiva coaliţie condusă de Marea Britanie şi Franţa grupează peste 30 de ţări, dar nu se ştie deocamdată care dintre acestea vor participa la întâlniri.

Separat, principalul negociator ucrainean Rustem Umerov a declarat miercuri că Kievul şi-a coordonat poziţiile cu SUA şi aliaţii săi europeni în cadrul unor discuţii telefonice la nivelul de consilieri de securitate.

Într-un mesaj pe Telegram, Umerov scrie că "i-a raportat" preşedintelui Volodimir Zelenski despre discuţiile telefonice. Anterior, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff declarase că Zelenski ar fi participat la aceste discuţii.

"Ne-am coordonat poziţiile şi am planificat noi întâlniri cu partenerii europeni şi americani în ianuarie", a transmis Umerov. Munca va continua în noul an pentru a produce rezultate "tangibile" în eforturile de soluţionare a conflictului dintre Ucraina şi Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost recent în Florida, unde s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump. În urma întâlnirii, liderul ucrainean a declarat că planul de pace al SUA a fost aprobat în proporţie de 90%. Problemele teritoriale şi cele legate de centrala nucleară din Zaporojie rămân în suspensie. Zelenski a mai spus că s-a pus de acord cu Donald Trump asupra garanţiilor de securitate, notează portalul Rbc.ua.

