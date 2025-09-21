Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați

21-09-2025 | 08:43
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa.

Alexandru Toader

Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md, citată de News.ro.

Pe listă figurează Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a fost înregistrată în cursă în urma intervenţiei Curţii Supreme de Justiţie.

Pe lista neagră a Ucrainei au ajuns şi deputaţii BCS Constantin Starîş şi Bogdan Ţîrdea – ambii candidaţi pe lista Blocului Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru un nou mandat.

De asemenea, sancţiuni au fost aplicate şi împotriva deputatului Vasile Bolea, afiliat grupării Şor, precum şi a lui Dmitri Konstantinov, preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei.

Lista este completată de başcana Găgăuziei, Evghenia Guţul, care a fost condamnată în dosarul privind finanţarea ilegală a partidului „Şor”, declarat între timp neconstituţional.

Alte nume incluse pe lista de sancţiuni sunt: fostul angajat al SIS, activistul Ion Mahu; deputatul APG Victor Petrov; liderul unei organizaţii de veterani, Iurie Ciofu, lidera partidului „Renaştere”, Natalia Parasca, precum şi analistul pro-rus din regiunea transnistreană Igor Şornikov.

Măsurile prevăd, între altele, blocarea activelor, restricţii comerciale şi financiare, dar şi interdicţii de intrare în Ucraina. Sancţiunile sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani, iar în unele cazuri – pe termen nelimitat.

„Ucraina ajută Moldova şi suntem interesaţi de stabilitatea vecinului nostru – de succesul Moldovei”, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj transmis pe reţelele de socializare.

Sursa: News.ro

