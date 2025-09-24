„Ucraina este doar prima”, avertizează Zelenski la ONU, subliniind amenințările globale iminente asupra Europei

24-09-2025
Zelenski a declarat la Adunarea Generală ONU de la New York că „în fiecare an în care acest război continuă, armele devin tot mai letale, iar singura vinovată pentru asta este Rusia”.

El a explicat că Ucraina a fost nevoită să construiască „școli subterane și spitale subterane” pentru a salva vieți sau să îi învețe pe fermieri cum să își protejeze echipamentele de atacurile cu drone.

„Războiul Rusiei ne-a pus în această situație. Dar voi aveți protecție împotriva unor amenințări similare?”, a întrebat el liderii.

El a avertizat că „oprirea acestui război acum și limitarea cursei globale a înarmării este mai ieftină decât construirea de grădinițe subterane sau buncăre masive pentru infrastructura critică mai târziu”.

„Oprirea lui Putin acum este mai ieftină decât să încerci să protejezi fiecare port și fiecare navă de teroriștii cu drone maritime. Oprirea Rusiei acum este mai ieftină decât să ne întrebăm cine va fi forța care va crea o simplă dronă purtătoare de focos nuclear”, a adăugat Zelenski.

El a îndemnat liderii să „folosească tot ce avem împreună pentru a forța agresorul să se oprească și doar atunci vom avea o șansă reală ca această cursă a înarmării să nu se încheie cu o catastrofă pentru toți”.

„Dacă sunt necesare arme, dacă este necesară presiunea asupra Rusiei, atunci asta trebuie făcut, și trebuie făcut acum. Altfel, Putin va continua să ducă războiul mai departe și mai adânc. Și v-am spus și înainte, Ucraina este doar prima”, a avertizat el.

Zelenski a subliniat că „dacă garanțiile de securitate funcționează pentru Ucraina, ceva mai mult decât doar prieteni și arme, asta va însemna că oamenii au reușit să facă din securitatea națională nu un privilegiu al câtorva națiuni, ci un drept pentru toată lumea”.

El s-a adresat și partenerilor comerciali ai Rusiei, afirmând că reacția lor va decide dacă Moscova va putea continua agresiunea.

„Războiul a ajuns deja la prea mulți oameni pentru a pretinde că nu are legătură cu voi. Deci depinde de voi dacă ajutați pacea sau continuați să faceți comerț cu Rusia și să o ajutați să finanțeze acest război”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean i-a mulțumit din nou lui Trump pentru sprijinul acordat după discuțiile avute marți și a încheiat cu un apel direct:

„Așadar, nu rămâneți tăcuți cât timp Rusia continuă să prelungească acest război. Vă rog, vorbiți și condamnați-l. Vă rog, alăturați-vă nouă în apărarea legii și ordinii internaționale. Oamenii așteaptă acțiune”, a spus el.

Sursa: The Guardian

