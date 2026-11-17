Verificările făcute de polițiștii locali au arătat că familia femeii nu are contract cu firma de salubritate, iar deșeurile erau duse pentru a fi aruncate într-o zonă unde localnicii depozitează frecvent gunoiul, potrivit News.ro.

„O femeie cu domiciliul în cartierul Bereasca, situat la marginea orașului Ploiești, a fost prinsă de polițiștii de la Serviciul Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Ploiești în timp ce ducea cu un cărucior pentru cumpărături gunoi pentru a-l abandona pe stradă. „În cursul zilei de marți, 17 noiembrie 2026, un echipaj de polițiști locali care patrula în cartierul Bereasca – zonă unde se semnalează în mod constant abandonul ilegal de deșeuri pe domeniul public – a depistat o persoană de sex feminin în timp ce împingea un cărucior plin cu deșeuri menajere, vegetale și ambalaje, pe strada Albăstrelelor, îndreptându-se spre strada Drumul Serii, cu intenția de a le abandona. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 2.500 de lei, pentru încălcarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 676/2024 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare”, informează reprezentanții Poliției Locale Ploiești.

Verificările făcute de polițiștii locali au arătat că nu există un contract încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat pentru ridicarea deșeurilor menajere de la imobilul unde femeia locuiește, motiv pentru care aceasta a primit o a doua amendă contravențională, în valoare de 2.000 de lei.

Statisticile Poliției Locale arată că, în urma controalelor făcute în municipiul Ploiești în prima jumătate a lunii noiembrie, polițiștii locali au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 25.000 de lei, pentru încălcarea legislației de mediu.