O anchetă oficială a stabilit că echipa de cercetare a încălcat regulile privind studiile medicale, nu a comunicat medicilor informații importante despre riscurile procedurii și a primit bani și cadouri de la familia copilului. Experimentul a avut loc în Shanghai, în martie anul trecut, și a reprezentat prima încercare din lume de a corecta o mutație genetică prin introducerea unor instrumente de editare direct în celulele creierului unui copil, potrivit South China Morning Post.

Ancheta a fost dispusă de comitetul municipal al Partidului Comunist din Shanghai și de autoritățile locale. Concluziile, anunțate vineri, arată că cercetătorii nu le-au prezentat medicilor rezultatele îngrijorătoare obținute în urma testelor pe maimuțe înainte de a începe procedura pe copil.

De asemenea, Spitalul Xinhua, unde a fost tratată fetița, a aprobat experimentul fără să dețină date esențiale privind siguranța tratamentului. Mai mult, părinții nu au fost avertizați în mod clar că fiica lor ar putea muri în urma intervenției.

Potrivit anchetatorilor, cercetătorul Qiu Zilong, de la Universitatea Jiao Tong din Shanghai, și colegul său Yang Kan, medic în cadrul spitalului, s-au numărat printre persoanele care au primit de la familia fetiței bani și cadouri în valoare totală de aproximativ 1,06 milioane de yuani, echivalentul a 159.000 de dolari. Printre acestea se aflau băuturi alcoolice scumpe și dispozitive electronice.

Banii și cadourile nu au fost declarate drept posibil conflict de interese într-un articol științific publicat de cei doi în revista Nature, în februarie. Ancheta nu a identificat dovezi că datele studiului ar fi fost falsificate, dar a constatat că unele experimente au fost descrise incorect și că au existat și alte nereguli academice.

Ce sancțiuni au primit cercetătorii și medicii implicați

Qiu Zilong și Yang Kan au fost concediați și nu vor mai putea conduce sau participa, timp de cinci ani, la proiecte de cercetare finanțate de stat. De asemenea, nu vor putea candida la premii științifice. Numele lor au fost introduse într-o bază de date națională a cercetătorilor care au încălcat grav normele de integritate academică.

Decizia a stârnit numeroase reacții pe platforma medicală chineză DXY. Mai mulți utilizatori au considerat că sancțiunile sunt prea blânde și au întrebat de ce cercetătorii nu au fost acuzați și de infracțiuni.

Și medicii implicați în studiu au fost sancționați. Yu Yongguo, medicul care coordona cercetarea clinică, a fost înlăturat din funcția de șef al departamentului de cercetare al spitalului și retrogradat. Alți trei reprezentanți ai conducerii spitalului au primit sancțiuni disciplinare.

Universitatea de Medicină a Universității Jiao Tong din Shanghai a fost obligată să își revizuiască modul de supraveghere a instituțiilor afiliate. Spitalul Xinhua și Spitalul Central din districtul Songjiang au primit sancțiuni administrative și au fost obligate să prezinte explicații scrise și să remedieze neregulile.

Autoritățile au avertizat că studiile clinice care implică terapii celulare și genetice prezintă riscuri ridicate. Instituțiilor și cercetătorilor li s-a cerut să respecte regulile din domeniu, fără a renunța însă la dezvoltarea unor tratamente inovatoare.

Cum a ajuns fetița să participe la experimentul genetic

Fetița, identificată de revista Science sub pseudonimul Mei, pentru protejarea identității familiei, era la grădiniță și urma cursuri de parkour. Deși avea șase ani, vorbea încă folosind propoziții simple.

Copilul suferea de sindromul Snijders Blok-Campeau, o afecțiune genetică extrem de rară, identificată la doar 237 de persoane din întreaga lume. Boala afectează dezvoltarea vorbirii, capacitatea de învățare și mișcarea. Până în prezent, nu există un tratament eficient pentru această afecțiune.

După ce mai multe spitale importante din China nu au reușit să găsească o soluție, părinții au apelat, în iulie 2023, la cercetătorul Qiu Zilong. Aceștia sperau că el va putea concepe un tratament genetic personalizat pentru fiica lor.

Planul echipei era să corecteze o singură modificare din ADN-ul fetiței, responsabilă de apariția bolii. Pentru aceasta, cercetătorii urmau să introducă instrumentele de editare genetică direct în celulele creierului, folosind virusuri modificate, considerate inofensive, injectate în lichidul cefalorahidian. Potrivit revistei Science, aceasta era prima încercare de acest fel din lume.

Familia a plătit aproximativ 5,34 milioane de yuani, echivalentul a circa 770.000 de dolari, pentru întregul proiect. Din această sumă, 4,84 milioane de yuani au fost destinați unei companii din Guangzhou, care a produs virusurile utilizate în procedură, și unei firme din provincia Sichuan, care urma să le testeze pe animale de talie mare.

În ianuarie anul trecut, comisia de etică a Spitalului Xinhua a aprobat începerea procedurii, iar fetița a primit injecția pe 24 martie. În câteva zile, rinichii au început să îi cedeze, iar numărul trombocitelor din sânge a scăzut dramatic, potrivit informațiilor publicate de Science.

Fetița a fost transferată la terapie intensivă, însă a murit pe 31 martie. Decesul a fost provocat de o complicație cunoscută a terapiei genetice: formarea unor cheaguri de sânge foarte mici, care blochează vasele de sânge și afectează funcționarea organelor.

Un articol despre cercetare, trimis revistei Nature cu trei luni înainte ca fetița să fie tratată, a fost publicat la aproape un an după moartea acesteia. Studiul prezenta rezultatele unor experimente pe șoareci și susținea că tratamentul a redus comportamentele asemănătoare celor întâlnite în autism. Cazul fetiței nu era însă menționat în articol.

În urma scandalului, Comisia de Sănătate din Shanghai a anunțat că a început controale speciale asupra studiilor clinice care implică tehnologii medicale noi.