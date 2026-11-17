Suma pierdută este echivalentă cu prețul unui Hyundai Tucson nou sau al unui Mercedes Clasa A. Potrivit publicației Autoevolution, bărbatul cumpărase Corvette-ul nou, cu aproximativ 144.000 de euro, potrivit racing.nl.

Era un model Z06 Convertible din 2024, echipat cu pachetul Z07 și aproape toate dotările disponibile. Mașina avea caroseria vopsită în nuanța Sea Wolf Gray și era echipată cu un pachet aerodinamic din fibră de carbon, care includea un eleron posterior de mari dimensiuni.

Automobilul avea jante forjate de 20 și 21 de inchi, frâne Brembo carbon-ceramice și un sistem de ridicare a punții față. La interior, dispunea de scaune sport încălzite și ventilate, sistem audio Bose cu 14 difuzoare, head-up display și un sistem de înregistrare a sesiunilor de condus pe circuit.

Sub capotă se află un motor V8 aspirat natural, de 5,5 litri, care dezvoltă 670 CP și este considerat unul dintre cele mai performante motoare disponibile în prezent. Acesta este cuplat la o transmisie automată cu opt trepte și dublu ambreiaj, care transmite puterea către roțile din spate.

Automobilul s-a depreciat cu peste 10 euro pentru fiecare kilometru condus

Primul proprietar a scos mașina la vânzare pe platforma de licitații Bring a Trailer, când odometrul indica 3.864 de kilometri. Corvette-ul a fost adjudecat pentru echivalentul a puțin peste 105.000 de euro.

Astfel, proprietarul a pierdut aproximativ 27% din valoarea mașinii, după mai puțin de 4.000 de kilometri parcurși. Practic, automobilul s-a depreciat cu peste 10 euro pentru fiecare kilometru condus.

În general, un supercar modern pierde aproximativ 6% din valoare în primul an și circa 20% după trei ani. Pentru modelul Z06, deprecierea estimată ajunge la 52% în decurs de cinci ani. Cu toate acestea, mai multe exemplare recente au înregistrat deja pierderi de aproximativ 30%, deși au parcurs mai puțin de 5.000 de kilometri.

Nici edițiile speciale nu sunt ferite de depreciere. Un Corvette Z06 70th Anniversary, care costa echivalentul a aproximativ 167.000 de euro în 2023, este oferit în prezent de un dealer din Illinois pentru circa 100.000 de euro. Scăderea ajunge astfel la aproximativ 40%.

O parte din explicație ține de modul în care modelul a fost lansat pe piață. La momentul prezentării, oferta limitată le-a permis dealerilor americani să ceară sume suplimentare considerabile peste prețul de listă. O astfel de practică este legală și destul de răspândită în Statele Unite.

Cei care au cumpărat mașina plătind un asemenea adaos suportă acum o dublă pierdere: suma suplimentară achitată dealerului nu mai poate fi recuperată, iar peste aceasta se adaugă deprecierea obișnuită a automobilului.

În cazul unor modele noi Ferrari sau Porsche 911 GT3 Touring, cumpărătorii sunt uneori dispuși să plătească la revânzare chiar mai mult decât prețul inițial. Corvette-ul nu beneficiază însă de același statut, indiferent cât de performant este sau cât de bine se compară cu rivalii din clasa sa.

Diferența față de modelele aflate în vârful pieței este evidentă: recent, un Ferrari Daytona SP3 a fost vândut la licitație pentru o sumă de câteva ori mai mare decât prețul său inițial.

Concluzia este simplă: o mașină sport ar trebui cumpărată pentru plăcerea de a o conduce, nu ca investiție. În multe cazuri, valoarea ei scade mult mai repede decât s-ar aștepta proprietarul.