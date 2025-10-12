Ucraina a capturat un student indian, acuzat pe nedrept de trafic de droguri în Rusia și trimis cu forța pe front

Ucraina a capturat un cetățean indian despre care se presupune că lupta alături de forțele ruse, fiind primul indian cunoscut care a fost reținut în conflictul în curs.

Sahil Majothi, în vârstă de 22 de ani, din statul indian Gujarat, a plecat în Rusia acum doi ani pentru a studia inginerie informatică. Mama sa susține că fiul ei a fost acuzat pe nedrept într-un caz de droguri în aprilie trecut, relatează BBC.

Conform unui video difuzat marți de armata Ucrainei, Majothi s-ar fi alăturat armatei ruse pentru a evita închisoarea din cauza acuzațiilor de trafic de droguri.

Ministerul indian de Externe a declarat că investighează cazul, dar nu a primit o comunicare oficială din partea Ucrainei. BBC a cerut un răspuns din partea guvernului rus.

Cum ar fi fost înrolat tânărul în armată

Într-un interviu, mama lui Majothi, Hasina Majothi, a spus că fiul său a plecat în Rusia în ianuarie 2024. Acesta a urmat un curs de limbă de trei luni la Sankt Petersburg, înainte de a se muta la Moscova pentru facultate, susținându-se parțial prin livrări de produse de bucătărie.

Ea susține că, în aprilie 2024, cineva i-a introdus droguri într-un pachet pe care Majothi îl livra. „Poliția l-a prins cu drogurile și l-a acuzat”, a spus mama lui. Conform acesteia, fiul ei a fost reținut, ținut în detenție timp de șase luni și apoi condamnat la șapte ani de închisoare. Familia a angajat un avocat privat în Rusia pentru a-l apăra, dar nu știau când sau cum a fost recrutat în armată.

„Nu știu cum a ajuns în Ucraina. Am aflat doar prin video-ul viral”, a spus Hasina.

În video-ul difuzat de Brigada 63 Mecanizată a armatei ucrainene, Majothi poate fi auzit spunând că a primit o alegere între a se alătura armatei ruse, cu plată pentru serviciu, sau a face închisoare.

???? Indian students are being lured to Russia under the pretext of “education” or “work visas,” where they are forcibly recruited into the army and sent to fight against Ukraine. 22-year-old Majothi Sahil Mohammad Hussain (Gujarat) went to Russia to study, but the Russian army… pic.twitter.com/s5At9ggyoP — CipherWave (@Ciphercoop1) October 9, 2025

El a declarat că i s-a spus că va servi în armată timp de un an, după care va fi eliberat. Majothi susține că diferite persoane i-au promis sume de bani variabile – între o sută de mii și un milion de ruble – dar nu a primit niciun fel de plată.

El spune că a urmat un training de 15 zile în septembrie 2024 și a fost trimis pe câmpul de luptă un an mai târziu, pe 30 septembrie. A doua zi, pe 1 octombrie, Majothi afirmă că a avut o altercație cu comandantul său, după care s-a separat de soldații ruși. Atunci a dat peste un adăpost ucrainean și le-a cerut ajutor, adaugă el.

BBC nu a putut verifica independent data sau locația video-ului în care face aceste afirmații. Miercuri, după ce video-ul a devenit viral, Biroul Antiterorism al statului Gujarat (ATS) a interogat-o pe mama tânărului și pe fratele ei la Ahmedabad. Rudele acesteia au declarat că ea s-a despărțit de soțul ei după nașterea fiului și își susține familia lucrând ca croitoreasă, trăind cu rudele din partea mamei.

Oficialii ATS au confirmat arestarea și detenția ulterioară a lui Majothi în Rusia. Aceștia au spus că familia nu a avut contact cu el de la arestarea sa.

La școala sa din Morbi, profesorii l-au descris pe Majothi ca fiind un „student mediu”, dar extrem de motivat să-și îndeplinească visurile mamei sale prin educație. Aceștia au vorbit sub condiția anonimatului.

Peste 150 de indieni ar fi ajuns în armata rusă

Liderii comunității locale au făcut apel la guvern pentru a interveni și a asigura întoarcerea acestuia.

Arestarea lui Majothi survine într-un context de îngrijorare crescândă privind recrutarea indienilor în armata rusă. Potrivit rapoartelor, peste 150 de indieni, unii cu vize de student sau vizitator, s-au înrolat. Cel puțin 12 au murit în conflict, iar 16 sunt dispăruți.

În septembrie, oficialii indieni au cerut Moscovei să elibereze și să repatrieze 27 de cetățeni indieni care fuseseră recrutați în armată.

Guvernul indian a sfătuit constant cetățenii să nu participe la războiul în curs din Ucraina.

„Îi îndemnăm din nou pe toți cetățenii indieni să se abțină de la orice oferte de a servi în armata rusă, deoarece acestea sunt pline de pericole și riscuri pentru viață”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei luna trecută.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













