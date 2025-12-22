Doi tineri de 17 ani din Maramureș, răniți după ce s-au izbit cu un buggy de un stâlp. Conducătorul nu avea permis

Doi tineri de 17 ani din județul Maramureș au ajuns la spital seara trecută, în urma unui grav accident.

Cei doi se aflau pe un buggy. La un moment dat, băiatul de la volan a pierdut controlul vehiculului, care s-a izbit de un stâlp.

Medicii ajunși la fața locului au acordat primele îngrijiri victimelor. Conducătorul ATV-ului de mari dimensiuni nu avea permis, iar vehiculul nu era înmatriculat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care și vătămare corporală din culpă.

