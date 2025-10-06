Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

Dmitri Medvedev i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, spunând că trebuie să simtă „pericolul războiului”.

Vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Kremlinului, Dmitri Medvedev, i-a numit pe europenii îngrijorați de misterioasele roiuri de drone – suspectate de aliații NATO că ar avea legătură cu Rusia – care au apărut în jurul aeroporturilor, instalațiilor militare și altor infrastructuri critice în ultimele săptămâni „animale proaste” care trebuie să simtă „pericolul războiului”.

Medvedev, care a fost el însuși președinte și prim-ministru al Rusiei, a prezentat cinci explicații posibile pentru apariția dronelor într-o postare pe Telegram și a minimizat sugestiile potrivit cărora Moscova ar fi implicată.

Cele cinci explicații includ provocări din partea ucrainienilor, celule pro-ruse din cadrul Uniunii Europene (UE), testarea intenționată a sistemelor de apărare aeriană, huligani locali și Rusia.

„De fapt, cauzele acestei panici legate de 'dronele rusești' pot fi oricare dintre motivele enumerate mai sus sau o combinație a acestora. Nu acesta este punctul principal”, a scris Medvedev, inițial în limba rusă.

„Principalul lucru este ca europenii înguști la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă și să tremure ca niște animale proaste într-o turmă condusă la abator. Să se murdărească de frică, simțind sfârșitul lor apropiat și agonizant. Poate că atunci vor înțelege ce înseamnă războiul. Și vor smulge capetele monștrilor lor, precum Merz și Macron, care fac bani și câștigă puncte politice pe seama sângelui...”, a mai spus Medvedev, potrivit Newsweek.com.

