Zelenski și Trump, discuții cruciale la Casa Albă. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului”. Răspunsul primit

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.

La sosire, Trump i-a făcut un compliment lui Zelenski pentru costumul purtat: „Îmi place. Este foarte elegant”.

President Donald J. Trump welcomes Ukrainian President @ZelenskyyUa to the White House. ???????????????? pic.twitter.com/ZyC8eo9q2G — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Întâlnirea vine după ce Trump a avut ieri o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre război. În urma summitului dintre Trump şi Putin din Alaska, SUA au încercat să intensifice presiunea asupra lui Putin, inclusiv printr-o modificare a schimbului de informaţii, care, speră administraţia Trump, va schimba calculele liderului rus cu privire la continuarea războiului.

Donald Trump a declarat, vineri, că există multă „animozitate” între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin. „Aceşti doi lideri nu se plac reciproc, iar noi vrem să facem ca toată lumea să se simtă confortabil. Aşadar, într-un fel sau altul, vom fi implicaţi în trei, dar s-ar putea să fim separaţi”, a spus Trump. "Ei bine, să vedem ce se va întâmpla. Adică, ştiţi ce? Cred că o va face. Cred că preşedintele Putin vrea să pună capăt războiului, altfel nu aş vorbi aşa”, a adăugat el.

Flancaţi de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, cei doi preşedinţi au vorbit în faţa presei.

Zelenski a mulţumit gazdelor sale şi l-a felicitat pe Trump pentru acordul de încetare a focului în Gaza.„Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dumneavoastră”, a spus Zelenski. El a adăugat că Rusia nu are prea multe succese pe câmpul de luptă.

Răspunzând la o întrebare privind concesii pe care Ucraina este dispusă să le facă pentru a ajunge la pace cu Rusia, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat: „În primul rând, cred că trebuie să ne aşezăm la masă şi să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistiţiu... Aşa cum am spus anterior, suntem dispuşi să discutăm în orice format, bilateral, trilateral, nu contează.”

„NATO este foarte important pentru ucraineni. Desigur, este decizia noastră, decizia aliaţilor, să decidem unde ne aflăm, da, dar cel mai important lucru... pentru oamenii din Ucraina, care sunt supuşi atacurilor zilnice, este să aibă garanţii de securitate foarte puternice”, a adăugat el.

„Armele sunt foarte importante. Aliaţii de partea noastră sunt foarte importanţi. Şi între noi, pentru noi, garanţiile bilaterale de securitate între mine şi preşedintele Trump sunt foarte importante”, a continuat Zelenski, potrivit News.ro.

Trump: Un atac al Ucrainei în interiorul Rusiei ar reprezenta o „escaladare”

Donald Trump a afirmat că un atac al Ucrainei în interiorul Rusiei ar reprezenta o escaladare a conflictului.

Însă, când a fost întrebat dacă administrația sa ar permite Kievului să lanseze un astfel de atac, președintele a răspuns: „Vom discuta despre acest aspect”.

Un reporter ucrainean i-a propus lui Donald Trump că furnizarea către Kiev a rachetelor Tomahawk pe care le dorește ar echilibra balanța, având în vedere că Rusia folosește rachete similare din 2022.

Trump consideră că este o „întrebare corectă” și glumește spunând că este „exact cum ți-a spus să o pui”, arătând spre Volodimir Zelenski, potrivit Sky News.

