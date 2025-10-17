Trump l-a întrebat pe Putin dacă îl deranjează livrarea a mii de rachete Tomahawk către „rivalii săi”. Ce răspuns a primit

17-10-2025 | 19:26
Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să se întâlnească din nou, față în față, în capitala Ungariei, în următoarele două săptămâni. Asta au convenit, joi seara, în cursul unei discuții telefonice.

Nu întâmplător, Putin l-a sunat pe președintele Americii exact înainte ca Volodimir Zelenski să încerce să-l convingă pe Trump să-i dea rachete Tomahawk. Liderul de la Kiev va ajunge la Casa Albă în mai puțin de o oră.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat, joi seară, la telefon aproape două ore și jumătate.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „A fost o discuție bună. O discuție productivă”.

Yuri Ushakov, consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe: „A fost o convorbire lungă, sinceră și care a denotat încredere reciprocă”.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Nu putem trece cu vederea momentul acestei discuții, faptul că a fost inițiată de partea rusă chiar în ajunul întâlnirii dintre președinții Trump și Zelenski. Discuția lor iminentă despre posibilitatea ca SUA să furnizeze Ucrainei puternicele rachete Tomahawk a cântărit cu siguranță mult în calculul Kremlinului de a dori să ajungă la urechea lui Trump înainte ca acesta să-l primească în Biroul Oval pe președintele Zelenski”.

Acest lucru a fost punctat și de liderul ucrainean, în timp ce zbura spre Washington.

„Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist. Până la urmă, limbajul forței și al justiției vor da rezultate împotriva Rusiei. Constatăm deja că Moscova s-a repezit să reia dialogul imediat ce a auzit discuțiile despre rachetele Tomahawk", a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

Lansate de pe submarine sau nave de război, temutele rachete ar putea atinge Moscova sau baze aeriene importante.

Reporter: A încercat președintele Putin să vă convingă să nu le vindeți (ucrainenilor) rachete Tomahawk?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Sigur că da. Ce credeați că-mi va spune „Vindeți-le, vă rog, rachete Tomahawk?”. De fapt, i-am zis: „Te deranjează dacă livrez câteva mii de rachete Tomahawk rivalilor tăi?”

Reporter: Și ce a răspuns?

Donald Trump: Nu i-a plăcut deloc ideea.

Deja, după discuția cu Vladimir Putin, Donald Trump pare tot mai puțin dispus să vândă aceste rachete sofisticate Ucrainei.

Donald Trump: „Sunt rachete foarte puternice, cu mare precizie, sunt foarte bune, dar avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem să facem”.

La sugestia liderului american, Trump și Putin au stabilit să se întâlnească în capitala Ungariei, țară care a păstrat relații cordiale cu Rusia.

Victor Orban, premierul Ungariei - apropiat și de Trump - a jubilat la aflarea veștii.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „S-au uitat pe hartă și le-a fost imediat clar că Budapesta este singurul loc din Europa unde s-ar putea ține o asemenea întâlnire. Toată lumea din Uniunea Europeană este pro-război cu excepția noastră”.

Mathew Chance, corespondent CNN: „Interesant este că Budapesta a început recent procesul de retragere din Curtea Penală Internațională, ceea ce înseamnă că nu ar mai fi obligată să-l aresteze pe Vladimir Putin dacă și când va sosi la Budapesta”.

Analiștii sunt totuși sceptici cu privire la șansele unor progrese reale.

Maria Snegovaya, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cercetător principal pentru Rusia și Eurasia: „Obiectivul lui Putin rămâne neschimbat și- cu excepția cazului în care va fi tratat și cu bățul, nu doar cu zăhărelul, altfel spus dacă se va confrunta cu sancțiuni reale - e puțin probabil ca liderul rus să-și schimbe poziția”.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-10-2025 19:26

