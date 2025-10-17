Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul

17-10-2025 | 16:43
Putin și Trump
Getty

În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, Vladimir Putin a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe că pleacă.

Alexandru Toader

Publicația Financial Times, care citează oficiali occidentali și ruși și diplomați familiarizați cu subiectul, a dezvăluit că Putin a început să amintească de conducători medievali precum Rurik de Novgorod și Iaroslav cel Înțelept, precum și de căpetenia cazacilor din secolul al XVII-lea, Bohdan Khmelnytskyi, figuri pe care le invocă frecvent pentru a susține că Ucraina și Rusia ar fi „o singură națiune”, potrivit Ukrainska Pravda.

Vizibil deranjat, Trump a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca. În cele din urmă, a întrerupt întâlnirea și a anulat un prânz de lucru planificat, în cadrul căruia delegații mai numeroase urmau să discute despre cooperarea economică și relațiile comerciale.

Confruntarea ar fi urmat unei propuneri a lui Trump pentru un acord de încheiere a războiului din Ucraina, sugerând ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei în schimbul unui armistițiu. Putin a respins ideea, insistând că războiul se va încheia numai dacă Ucraina va capitula și va ceda mai mult teritoriu în Donbas.

Rapoarte recente indică faptul că Trump a fost furios din cauza modului în care mass-media a prezentat summitul din Alaska ca fiind un „triumf al lui Putin”.

zelenski trump putin
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”

Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.

Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

