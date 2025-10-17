Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul

În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, Vladimir Putin a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe că pleacă.

Publicația Financial Times, care citează oficiali occidentali și ruși și diplomați familiarizați cu subiectul, a dezvăluit că Putin a început să amintească de conducători medievali precum Rurik de Novgorod și Iaroslav cel Înțelept, precum și de căpetenia cazacilor din secolul al XVII-lea, Bohdan Khmelnytskyi, figuri pe care le invocă frecvent pentru a susține că Ucraina și Rusia ar fi „o singură națiune”, potrivit Ukrainska Pravda.

Vizibil deranjat, Trump a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va pleca. În cele din urmă, a întrerupt întâlnirea și a anulat un prânz de lucru planificat, în cadrul căruia delegații mai numeroase urmau să discute despre cooperarea economică și relațiile comerciale.

Confruntarea ar fi urmat unei propuneri a lui Trump pentru un acord de încheiere a războiului din Ucraina, sugerând ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei în schimbul unui armistițiu. Putin a respins ideea, insistând că războiul se va încheia numai dacă Ucraina va capitula și va ceda mai mult teritoriu în Donbas.

Rapoarte recente indică faptul că Trump a fost furios din cauza modului în care mass-media a prezentat summitul din Alaska ca fiind un „triumf al lui Putin”.

