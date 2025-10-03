Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului

03-10-2025 | 08:01
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Getty

Cel puţin 57 de palestinieni au fost ucişi joi în Fâşia Gaza, în urma atacurilor israeliene şi a schimburilor de focuri, au transmis oficialii din sănătate.

Între timp, Hamas analizează propunerea preşedintelui american Donald Trump privind încetarea războiului, scrie AP.

Planul prevede ca Hamas să returneze toţi cei 48 de ostatici – din care Israelul crede că aproximativ 20 mai sunt în viaţă -, să renunţe la putere şi să se dezarmeze, în schimbul eliberării a sute de prizonieri palestinieni şi al opririi luptelor. Totuşi, propunerea, care a fost acceptată de premierul israelian Benjamin Netanyahu, nu deschide calea spre o statalitate palestiniană.

Palestinienii vor ca războiul să ia sfârşit, dar mulţi consideră că planul este în favoarea Israelului, iar un oficial Hamas a declarat pentru Associated Press că unele elemente sunt inacceptabile, fără a detalia. Qatarul şi Egiptul, doi mediatori cheie, au afirmat că unele elemente necesită încă negocieri.

Israelul interceptează flotila de ajutoare a activiştilor

Cel puţin 29 de oameni au fost ucişi de tirurile israeliene în sudul Gaza, potrivit Spitalului Nasser, care a primit cadavrele. Oficialii afirmă că 14 dintre ei au fost ucişi într-un coridor militar israelian unde au fost frecvent împuşcături legat de distribuţia de ajutoare umanitare.

Citește și
donald trump
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

Oficialii de la Spitalul Martirilor Al-Aqsa din oraşul Deir al-Balah din centru au afirmat că au primit 16 morţi în urma atacurilor israeliene.

Medici Fără Frontiere a arătat că unul dintre terapeuţii săi a fost ucis în timp ce aştepta un autobuz în Deir al-Balah, într-un atac care a rănit grav alte patru persoane. Organizaţia internaţională de caritate l-a descris pe Omar Hayek, în vârstă de 42 de ani, ca ”un om liniştit, cu o bunătate profundă şi profesionalism”.

Hayek, care fugise recent spre sud din Gaza City, este al 14-lea angajat al orgazaniţiei care este ucis în Gaza de la începutul războiului, a afirmat aceasta.

În Gaza City, oficialii sanitari de la Spitalul Shifa au afirmat că au primit cinci cadavre şi mai multe persoane rănite, adăugând că personalul are dificultăţi în a ajunge la spital întrucât Israelul duce o ofensivă majoră pentru a ocupa oraşul.

Alte spitale au raportate alte şapte decese din cauza tirurilor israeliene. Armata israeliană nu a comentat deocamdată, însă susţine că atacă doar militanţii şi acuză Hamas că îi pune pe civili în pericol operând în zone populate.

Între timp, Israelul a interceptat cele mai multe din cele peste 40 de nave din intens urmărita flotilă caere transportă o cantitate simbolică de ajutoare umanitare pentru palestinieni şi care vrea să spargă blocada de 18 ani a Israelului în Gaza, potrivit organizatorilor.

Ministerul de Externe al Israelului a afirmat, pe reţelele sociale, că activiştii de la bord, inclusiv Greta Thunberg şi câţiva parlamentari europeni, erau în siguranţă şi rau duşi în Israel pentru a începe ”procedurile” pentru deportare.

În West Bankul ocupat, un militant palestinian a fost ucis şi un altul arestat, joi, după ce au desfăşurat un atac cu maşină şi au tras asupra unui punct de control israelian, a anunţat armata, adăugând că nu au fost soldaţi răniţi.

Aşteptând un răspuns de la Hamas

Un oficial al Hamas a declarat, miercuri, pentru Associated Press că unele puncte din propunerea agreeată de Trump şi Netanyahu sunt inacceptabile şi trebuie amendate, fără a detalia.

El a spus că răspunsul oficial va veni doar după consultări cu alte facţiuni palestiniene. Sub protecţia anonimităţii întrucât nu a fost autorizat să discute cu presa despre negocierile în desfăşurare, oficialul a declarat că Hamas a transmis îngrijorările sale Qatarului şi Egiptului.

Atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023, care a generat războiul a ucis circa 1.200 de persoane, în timp ce alte 251 a fost răpite. Cei mai mulţi dintre ostatici au fost eliberaţi în cadrul unor acorduri de încetare a focului.

Planul Trump ar garanta fluxul de ajutoare umanitare şi promite reconstrucţia Gaza, plasându-I pe cei peste 2 milioane de locuitori ai săi sub guvernanţă internaţională.

Bilanţ în creştere în Gaza

Campania Israelului în Gaza a ucis peste 66.200 de palestinieni şi a rănit aproape 170.000, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza. Ministerul nu face diferenţa între civili şi militanţi în bilanţul său, dar a afirmat că femeile şi copiii reprezintă circa jumătate din numărul morţilor.

Ministerul este parte dintr-un guvern condus de Hamas. Agenţiile ONU şi mulţi experţi independenţi văd cifrele sale ca estimarea cea mai de încredere privind victimele războiului.

Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

