Condițiile puse de Italia pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Ar trebui să ne stabilim priorităţile corecte”

24-09-2025 | 08:52
Georgia Meloni
Italia ar putea recunoaşte un stat palestinian doar cu condiţia ca toţi ostaticii israelieni să fie eliberaţi şi Hamas să fie exclus din orice rol guvernamental, a declarat marţi Primul Ministru italian Giorgia Meloni.

Lorena Mihăilă

„Nu sunt împotriva recunoaşterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim priorităţile corecte", a declarat Meloni reporterilor, anunţând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moţiune cu privire la această chestiune, scrie The Jerusalem Post, citat de News.ro.

Vorbind de la New York, unde a zburat pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internaţională ar trebui să fie asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că a început războiul şi îi blochează sfârşitul prin refuzul de a preda ostatici.

Meloni, un puternic aliat al Israelului

Meloni conduce un guvern de dreapta care a fost unul dintre cei mai puternici aliaţi ai Israelului în Uniunea Europeană şi a refuzat să urmeze alte naţiuni G7, cum ar fi Marea Britanie, Canada şi Franţa, în recunoaşterea statalităţii palestiniene în această lună.

Anterior, Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut altor ţări să recunoască un stat palestinian, după astfel de mişcări ale puterilor occidentale, cerând o încetare a focului cât mai curând posibil în Gaza.

„Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovaţi", a declarat Erdogan într-un discurs adresat UNGA, adăugând că „echipajul genocidului" trebuie tras la răspundere.

Pe de altă parte, preşedintele SUA, Donald Trump, a respins mişcările aliaţilor de a susţine un stat palestinian în mijlocul ultimei ofensive a Israelului în Gaza.

„Recompensele ar fi prea mari pentru teroriştii Hamas, pentru atrocităţile lor", a afirmat el, repetând apelul său pentru întoarcerea ostaticilor luaţi de grupul terorist.

Etichete: israel, italia, Palestina, Fâșia Gaza, Georgia Meloni,

Dată publicare: 24-09-2025 08:52

