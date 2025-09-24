Condițiile puse de Italia pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Ar trebui să ne stabilim priorităţile corecte”

Italia ar putea recunoaşte un stat palestinian doar cu condiţia ca toţi ostaticii israelieni să fie eliberaţi şi Hamas să fie exclus din orice rol guvernamental, a declarat marţi Primul Ministru italian Giorgia Meloni.

„Nu sunt împotriva recunoaşterii Palestinei, dar ar trebui să ne stabilim priorităţile corecte", a declarat Meloni reporterilor, anunţând că Guvernul său va prezenta Parlamentului o moţiune cu privire la această chestiune, scrie The Jerusalem Post, citat de News.ro.

Vorbind de la New York, unde a zburat pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internaţională ar trebui să fie asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că a început războiul şi îi blochează sfârşitul prin refuzul de a preda ostatici.

Meloni, un puternic aliat al Israelului

Meloni conduce un guvern de dreapta care a fost unul dintre cei mai puternici aliaţi ai Israelului în Uniunea Europeană şi a refuzat să urmeze alte naţiuni G7, cum ar fi Marea Britanie, Canada şi Franţa, în recunoaşterea statalităţii palestiniene în această lună.

Anterior, Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut altor ţări să recunoască un stat palestinian, după astfel de mişcări ale puterilor occidentale, cerând o încetare a focului cât mai curând posibil în Gaza.

„Un genocid continuă în Gaza, chiar în timp ce ne întâlnim aici, mor oameni nevinovaţi", a declarat Erdogan într-un discurs adresat UNGA, adăugând că „echipajul genocidului" trebuie tras la răspundere.

Pe de altă parte, preşedintele SUA, Donald Trump, a respins mişcările aliaţilor de a susţine un stat palestinian în mijlocul ultimei ofensive a Israelului în Gaza.

„Recompensele ar fi prea mari pentru teroriştii Hamas, pentru atrocităţile lor", a afirmat el, repetând apelul său pentru întoarcerea ostaticilor luaţi de grupul terorist.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













