„Diferenţa dintre noi şi Europa”. Scandal cu un grup de români într-o benznărie din Cehia

Măsurile de prevenire a infecției cu coronavirus sunt respectate tot mai rar în România, odată cu relaxarea restricțiilor. Nu se întâmplă la fel și în alte țări din Europa, după cum a remarcat chiar un român aflat în Cehia.

Bărbatul a povestit într-o postare pe Facebook o întâmplare la care a asistat într-o benzinărie pe o autostradă din Cehia, unde a oprit un autocar plin cu români. Aceștia au intrat înauntru ca să meargă la toalete - fără ca vreunul dintre ei să poarte mască - motiv pentru care angajații benzinăriei au blocat ușile și au chemat poliția, care i-a amendat pe loc.

„Benzinărie pe o autostradă din Cehia. Oprește un autocar românesc cu numere de TM, din care coboară vreo 20 de persoane, toți fără mască, și intră în benzinărie mergând la toalete. Vânzătoarele încep să țipe că trebuie să intre cu măști, românii râd și înjură continuând să intre. Personalul benzinăriei blochează ușile și cheamă poliția care a ajuns în 10 min. Rezultat: fiecăruia din cei care erau înăuntru li s-a dat câte o mască și o amendă! Nu a scăpat unul! Benzinăria a fost redeschisă după dezinfecție. DIFERENȚA DINTRE NOI ȘI EUROPA!”, a povestit românul.

Sute de persoane au comentat la postare, cei mai mulți criticând atitudinea conaționalilor față de pandemie.

Un român care trăiește în Cehia a confirmat și el că în această țară se respectă regulile.

„Da. Aşa merg lucrurile! Locuiesc în Cehia, unde fără să fi fost luate măsuri atât de dure ca în România, totul a decurs normal, pentru că cehii sunt disciplinaţi şi respectă regulile, inclusiv cei care îi conduc. Când au spus că trebuie să poarte masca, toată lumea a purtat masca, inclusiv politicienii. În orice comunicare sau apariţie, au avut mască, inclusiv crainicii de la televizor, tocmai pentru a fi modele! Acum totul funcţioneaza normal în Cehia, au pornit toată economia cu anumite măsuri minime de distanţare şi igienă. Purtarul măştii a rămas doar în spaţiile închise şi în mijloacele de trasnport ... şi se respectă 99,99 % , deşi semnele relaxării, mai ales la nivel psihologic, sunt clare.. oamenii ăştia poartă masca acolo unde se cere... fără excepţie! .. iar cehii nu sunt nici pe departe un popor turmă... e vorba doar de respect şi disciplină...”

Ce a văzut Raed Arafat într-o benzinărie

La o situație si similară - dar petrecută în România - a fost martor și secretarul de stat al MAI Raed Arafat, însă în țara noastră lucrurile au decurs foarte diferit față povestea românului din Cehia.

„Ieri (joi n.r.) am intrat într-o benzinărie să cumpăr ceva de acolo, târziu noaptea. Doamnele de la benzinărie aveau mască. Au intrat patru tineri - nici mască, nici nimic. Eu m-am uitat, doamnele nu au spus nimic, au plecat și am întrebat doamnele. N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal, îți trebuia cineva cu autoritate de control ca să le spună ceva, cineva de la poliție sau patronul magazinului. Am întrebat doamnele: de ce nu le spuneți nimic? Răspunsul a fost: am încercat să spunem să nu intre fără mască și rezultatul a fost că unii au plecat fără să plătească, alții s-au certat cu noi și ne-au înjurat. Asta este problema. Oamenii nu înțeleg, tinerii cred că este o glumă”, a povestit Raed Arafat.