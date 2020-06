Ce a văzut Raed Arafat într-o benzinărie. „N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal”

Românii s-au relaxat prea mult după ridicarea unora dintre restricțiile impuse de pandemie și mulți au devenit chiar neglijenți, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, care a dat ca exemplu o întâmplare la care a fost martor într-o benzinărie.

Secretarul de stat în MAI a atras atenția că relaxarea restricțiilor trebuie compensată cu măsuri de precauție: distanțarea, portul măștii, dezinfecția și spălatul mâinilor. Însă aceste lucruri se întâmplă tot mai rar.

„Ieri (joi n.r.) am intrat într-o benzinărie să cumpăr ceva de acolo, târziu noaptea. Doamnele de la benzinărie aveau mască. Au intrat patru tineri - nici mască, nici nimic. Eu m-am uitat, doamnele nu au spus nimic, au plecat și am întrebat doamnele. N-am vrut să intervin pentru că putea să iasă scandal, îți trebuia cineva cu autoritate de control ca să le spună ceva, cineva de la poliție sau patronul magazinului. Am întrebat doamnele: de ce nu le spuneți nimic? Răspunsul a fost: am încercat să spunem să nu intre fără mască și rezultatul a fost că unii au plecat fără să plătească, alții s-au certat cu noi și ne-au înjurat. Asta este problema. Oamenii nu înțeleg, tinerii cred că este o glumă”, a povestit Raed Arafat la Digi24.

Raed Arafat a explicat că nerespectarea regulilor se datorează unor medici care declară public despre Covid-19 că e doar „o biată gripă” și a altor figuri publice care combat toate cifrele prezentate de autorități.

„Asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populație care este deja în dubii, că nu înțelege și nu mai dă credibilitate autorității. Există o parte importantă care respectă”, a adăugat secretarul de stat în MAI