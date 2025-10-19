Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu

În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul.

„Qatarul a fost de un ajutor extraordinar în realizarea acestui acord. Sper că oamenii își pot da seama de asta. A fost foarte greu și foarte periculos pentru Qatar. Au fost foarte curajoși”, a declarat Trump.

Națiunea din Golf a fost mult timp un mediator în negocierile diplomatice, dar rolul său cheie, alături de Egipt, în discuțiile din Gaza i-a consolidat și mai mult statutul în ochii președintelui SUA, comentează CNN.

