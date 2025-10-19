Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu

Stiri externe
19-10-2025 | 13:27
Donald Trump
Getty Images

În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul.

autor
Stirileprotv

„Qatarul a fost de un ajutor extraordinar în realizarea acestui acord. Sper că oamenii își pot da seama de asta. A fost foarte greu și foarte periculos pentru Qatar. Au fost foarte curajoși”, a declarat Trump.

Națiunea din Golf a fost mult timp un mediator în negocierile diplomatice, dar rolul său cheie, alături de Egipt, în discuțiile din Gaza i-a consolidat și mai mult statutul în ochii președintelui SUA, comentează CNN.

Întreg articolul pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: SUA, Quatar,

Dată publicare: 19-10-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”
Stiri externe
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.

Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia
Stiri externe
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia

După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.

Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO

Un polițist din Texas a salvat viața unei tinere de 21 de ani, rămasă blocată într-un autoturism care luase foc.

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
Stiri externe
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Problema recuperării Tezaurului României de la ruși a fost ridicată de consilierul guvernatorului Băncii Naționalei a României (BNR) într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28