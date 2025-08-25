Zbor „neobișnuit” efectuat de un avion al Comandamentului Nuclear al SUA în apropierea Groenlandei

Un avion al Comandamentului Nuclear al Statelor Unite, capabil să comunice cu submarine dotate cu arme nucleare, a fost detectat într-un zbor „neobișnuit” lângă Groenlanda.

Marina SUA a confirmat joi desfășurarea postului de comandă aerian Boeing E-6B, cunoscut și sub numele de Mercury, la baza spațială Pituffik din Groenlanda, pentru ceea ce a descris ca „operațiuni de rutină” și exerciții cu submarine nucleare în Oceanul Pacific și Atlantic.

„Forțele strategice navale desfășoară operațiuni globale în coordonare cu comandanții combatanți, serviciile și națiunile aliate și partenere, chiar și în nordul îndepărtat”, a declarat comandantul Jason Fischer, purtătorul de cuvânt al Forțelor Submarine ale SUA, într-o declarație pentru publicația Newsweek.

Confruntându-se cu prezența tot mai mare a Rusiei și Chinei în Arctica, președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul de a achiziționa Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, aliat al NATO, invocând „securitatea națională și internațională”.

Dislocarea aeronavei E-6B în Groenlanda vine în urma afirmației lui Trump de la începutul acestei luni că două submarine nucleare au fost poziționate în „regiunile corespunzătoare” pe fondul „declarațiilor provocatoare” făcute de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Luna trecută, o aeronavă E-6B și submarinul nuclear cu rachete balistice USS Maryland au fost văzute operând în Oceanul Atlantic de Nord, prezența lor fiind confirmată de Marina Militară, care a menționat că coordonează îndeaproape cu aliații și partenerii pentru a aborda „probleme comune de securitate”.

Ce este E-6B

Potrivit Marinei SUA, E-6B asigură comanda, controlul și comunicațiile „supraviețuibile, fiabile și durabile” între Autoritatea Națională de Comandă și forțele strategice. Flota E-6B este repartizată la Strategic Communications Wing 1 de la baza aeriană Tinker din Oklahoma.

Aeronava poate transmite mesaje către submarine nucleare aflate sub suprafața oceanului folosind un sistem de comunicații de frecvență foarte joasă cu antene duble cu fir de tracțiune. Antena principală poate fi desfășurată pe o distanță de cinci mile, potrivit publicației de specialitate The War Zone.

Pe lângă rolul de releu de comunicații între Autoritatea Națională de Comandă și submarine în cadrul misiunii Take Charge and Move Out (TACAMO), aeronava are sarcina de a îndeplini misiunea Looking Glass folosind sistemul Airborne Launch Control System (ALCS).

ALCS este proiectat pentru a transmite coduri de lansare către rachetele balistice intercontinentale din silozurile subterane, în cazul în care centrele de control terestre sunt dezactivate. În aprilie, o aeronavă E-6B a simulat lansarea unei rachete balistice intercontinentale folosind ALCS.

Baza spațială Pituffik este esențială pentru avertizarea împotriva rachetelor și apărarea teritoriului SUA, operând radarul de avertizare timpurie modernizat (UEWR) pentru a detecta și urmări rachetele balistice intercontinentale și lansate de submarine. Vicepreședintele JD Vance a vizitat baza în martie.

Hans Kristensen, directorul Proiectului de Informare Nucleară al Federației Oamenilor de Știință Americani, a descris zborul aeronavei E-6B în apropierea Groenlandei ca fiind neobișnuit.

„Comunică cu [submarinul cu rachete balistice] sau face parte din alt exercițiu?”, a comentat el într-o postare pe X.

Deși flota E-6B folosește baza aeriană Tinker ca bază principală, aceasta a fost desfășurată în baze avansate din SUA și din alte locații. Avioanele E-6B sunt adesea urmărite – folosind metode open-source – operând deasupra nord-estului Pacificului și nord-vestului Atlanticului.

Ultilizatorul X „thenewarea51” a declarat pentru Newsweek că aeronavele E-6B au fost dislocate în Guam – un teritoriu al SUA în Pacificul de Vest – Norvegia, Germania, Spania și Regatul Unit în ultimii doi ani. „Dar nu am găsit nicio mențiune despre un TACAMO care să fi mers în Groenlanda înainte.”

PETRI 19 (E-6B TACAMO) returning to Pituffik Space Base after orbiting several hours within their altitude reservation over the Labrador Sea. ???? ???? pic.twitter.com/2nZKgKYuyW — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 20, 2025

Comandamentul Sistemelor Aeriene Navale ale SUA declară: „Marina a acceptat primul avion E-6B în decembrie 1997, iar E-6B și-a asumat misiunea operațională dublă în octombrie 1998. Flota E-6 a fost complet modificată [de la E-6A] la configurația E-6B în 2003.”

Site-ul web War Zone comentează despre aeronava E-6B: „Sarcina lor principală este una incredibil de sumbră. Dacă ar fi chemate, ar facilita în mod direct sfârșitul lumii. Dar faptul că sunt atât de capabile să îndeplinească brusc această misiune garantează că nu vor fi nevoite să o facă vreodată.”

Succesorul aeronavei E-6B, E-130J Phoenix II, este în curs de dezvoltare și va prelua misiunea TACAMO de la aceasta din urmă, care a servit timp de peste trei decenii.

