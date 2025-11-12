„Black-out” în Republica Dominicană, circulaţia metroului întreruptă în capitală

Compania de electricitate din Republica Dominicană a anunţat un „black-out” general, după ce în capitala Santo Domingo s-au înregistrat pene de curent şi oprirea metroului.

„Întreprinderea de Transport al Electricităţii (ETED) informează că serviciul de energie electrică înregistrează în prezent o pană generală, cauzată de o avarie în sistemul de transport”, a anunţat marţi, într-un comunicat, întreprinderea, precizând că ”lucrează” în vederea restabilirii alimentării cu electricitate ”cât mai rapid posibil”.

Nationwide blackout plunged the Dominican Republic into darkness Tuesday, leaving nearly 11 million without power after a transmission system failure triggered cascading plant shutdowns pic.twitter.com/z1TkTHjXEK — Culture War Report (@CultureWar2020) November 12, 2025

O agenţie naţională dominicană de transport a anunţat că serviciul de metrou a fost întrerupt.

Marţi, „la ora (locală) 13.25 (19.25, ora României), substaţiile electrice Paraíso şi Isabela, care alimentează liniile 1 şi 2 ale metroului din Santo Domingo şi linia 1 a telefericului din Santo Domingo, au ieşit din serviciu din cauza deconectării Sistemului Electric Naţional Interconectat (SENI), provocând suspendarea imediată a serviciului în aceste două sisteme de transport”, a anunţat într-un comunicat Oficiul Reamenajării Transporturilor (OPRET).

Se desconoce la que hora que será restablecido el servicio eléctrico en el país Apagón general, “blackout”, se registra este martes en República Dominicana, afectando servicios, incluido el deMetro Santo Domingo y teleférico.@luisabinader @celsomarranzini pic.twitter.com/7zNMsGyrIF — José Abreu (@ArosNews2) November 12, 2025

Pasagerii au fost evacuaţi, precizează întreprinderea.

Republica Dominicană este o ţară cu 11 milioane de locuitori, care a fost vizitată de aproximativ opt milioane de turişti în 2022, atraşi de plajele şi arhitectura colonială din Santo Domingo.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













