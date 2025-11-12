„Black-out” în Republica Dominicană, circulaţia metroului întreruptă în capitală

Stiri externe
12-11-2025 | 10:46
„Black-out” în Republica Dominicană
news.ro

Compania de electricitate din Republica Dominicană a anunţat un „black-out” general, după ce în capitala Santo Domingo s-au înregistrat pene de curent şi oprirea metroului.

autor
Ioana Andreescu

„Întreprinderea de Transport al Electricităţii (ETED) informează că serviciul de energie electrică înregistrează în prezent o pană generală, cauzată de o avarie în sistemul de transport”, a anunţat marţi, într-un comunicat, întreprinderea, precizând că ”lucrează” în vederea restabilirii alimentării cu electricitate ”cât mai rapid posibil”.

O agenţie naţională dominicană de transport a anunţat că serviciul de metrou a fost întrerupt.

Marţi, „la ora (locală) 13.25 (19.25, ora României), substaţiile electrice Paraíso şi Isabela, care alimentează liniile 1 şi 2 ale metroului din Santo Domingo şi linia 1 a telefericului din Santo Domingo, au ieşit din serviciu din cauza deconectării Sistemului Electric Naţional Interconectat (SENI), provocând suspendarea imediată a serviciului în aceste două sisteme de transport”, a anunţat într-un comunicat Oficiul Reamenajării Transporturilor (OPRET).

Citește și
uragan
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica

Pasagerii au fost evacuaţi, precizează întreprinderea.

Republica Dominicană este o ţară cu 11 milioane de locuitori, care a fost vizitată de aproximativ opt milioane de turişti în 2022, atraşi de plajele şi arhitectura colonială din Santo Domingo.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Sursa: News.ro

Etichete: metrou, Republica Dominicana, pana de curent,

Dată publicare: 12-11-2025 10:46

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Momentul în care un vas de croazieră pe care se aflau zeci de oameni se scufundă într-un Golf din Republica Dominicană. VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un vas de croazieră pe care se aflau zeci de oameni se scufundă într-un Golf din Republica Dominicană. VIDEO

Peste 50 de pasageri ai unei nave germane de croazieră au fost salvați după ce catamaranul pe care se aflau s-a scufundat în Golful Samaná din Republica Dominicană, din cauza unei infiltrații care a inundat ambarcațiunea.  

Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica
Stiri externe
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an. Începe să se îndrepte spre Jamaica

Un uragan extrem de periculos se îndreaptă spre Jamaica. Autoritățile se tem că urgia, care, în ultimele ore, a luat 4 vieți în Haiti și Republica Dominicană, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată insula din Caraibe.

O tânără de 19 ani riscă să orbească, după ce un parazit i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș în Republica Dominicană
Stiri Diverse
O tânără de 19 ani riscă să orbească, după ce un parazit i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș în Republica Dominicană

Grace Jamison, o tânără de 19 ani, riscă să orbească după ce un parazit periculos numit acanthamoeba i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș purtând lentile de contact.

Recomandări
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei
Stiri externe
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a demis din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia
EURomânia
Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28