O tânără de 19 ani riscă să orbească, după ce un parazit i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș în Republica Dominicană

22-10-2025 | 19:09
femeie, ochi, durere
Grace Jamison, o tânără de 19 ani, riscă să orbească după ce un parazit periculos numit acanthamoeba i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș purtând lentile de contact.

Ioana Andreescu

Acanthamoeba este un microparazit care trăiește în apă – inclusiv în cea de la duș, în piscine, lacuri sau chiar în praf – și poate pătrunde prin lentila de contact direct în cornee. Grace a povestit că locuia în Republica Dominicană și nu știa că apa nu este sigură, potrivit Mirror.

Tânăra a fost diagnosticată în august cu o formă gravă de infecție oculară și trebuie acum să își pună picături cu tratament la fiecare 30 de minute, unele conținând substanțe folosite inclusiv la dezinfectarea piscinelor. Procesul ar putea dura până la un an, iar vederea îi este deja afectată.

@gracejamisonn My story of how I’m going blind and how I got Acanthameoba. Please take care of your contacts and never take your sight for granted. Thank you for all of your prayers and support! Jesus loves you! ????????❤️  For those asking here’s my Venmo: @Grace-Jamison #blind #blindness #eyes #acanthamoebakeratitis #contactlenses ♬ original sound - Grace Jamison

„Durerea e cumplită — la ochi și la cap — și poți orbi foarte ușor”, spune Grace.

Opt copii din India au ajuns la spital după ce colegii lor de la internat le-au pus lipici în ochi în timp ce dormeau

Ea le transmite un avertisment tuturor purtătorilor de lentile: „Nu faceți duș, nu înotați și nu dormiți niciodată cu lentilele! Spălați-vă pe mâini și schimbați soluția de fiecare dată.”

„Ne dăm seama cât de prețioasă e vederea abia când e în pericol”, a mai spus Grace.

Sursa: Mirror

