O tânără de 19 ani riscă să orbească, după ce un parazit i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș în Republica Dominicană

Grace Jamison, o tânără de 19 ani, riscă să orbească după ce un parazit periculos numit acanthamoeba i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș purtând lentile de contact.

Acanthamoeba este un microparazit care trăiește în apă – inclusiv în cea de la duș, în piscine, lacuri sau chiar în praf – și poate pătrunde prin lentila de contact direct în cornee. Grace a povestit că locuia în Republica Dominicană și nu știa că apa nu este sigură, potrivit Mirror.

Tânăra a fost diagnosticată în august cu o formă gravă de infecție oculară și trebuie acum să își pună picături cu tratament la fiecare 30 de minute, unele conținând substanțe folosite inclusiv la dezinfectarea piscinelor. Procesul ar putea dura până la un an, iar vederea îi este deja afectată.

„Durerea e cumplită — la ochi și la cap — și poți orbi foarte ușor”, spune Grace.

Ea le transmite un avertisment tuturor purtătorilor de lentile: „Nu faceți duș, nu înotați și nu dormiți niciodată cu lentilele! Spălați-vă pe mâini și schimbați soluția de fiecare dată.”

„Ne dăm seama cât de prețioasă e vederea abia când e în pericol”, a mai spus Grace.

