Momentul în care un vas de croazieră pe care se aflau zeci de oameni se scufundă într-un Golf din Republica Dominicană. VIDEO

11-11-2025 | 20:35
Vas scufundat Republica Dominicană
X/ Canal Doce Misiones

Peste 50 de pasageri ai unei nave germane de croazieră au fost salvați după ce catamaranul pe care se aflau s-a scufundat în Golful Samaná din Republica Dominicană, din cauza unei infiltrații care a inundat ambarcațiunea.  

Claudia Alionescu

Pasagerii de pe nava de croazieră au plecat duminică cu un catamaran din Portul Embat pentru a urmări apusul, potrivit metro.co.uk

Însă, pe ambarcațiune a apărut o scurgere care a inundat nava și care a dus mai apoi la scufundarea acesteia chiar în largul Golfului Samaná.

În imagini se văd 55 de turiști, inclusiv persoane în vârstă și copii înotând și încercând să se mențină la suprafață în apă, în timp ce echipele de salvare au sosit să le ofere ajutorul. 

vas blocat
Pasagerii unei croaziere de trei ani şi jumătate, pregătiţi de ridicarea ancorei după o întârziere în Belfast

Deși toți pasagerii au fost salvați, unii au suferit răni minore, a relatat Dominican Today.

Un pasager a spus pentru publicația germană RTL că „pasagerii speriați nu au fost îngrijiți” de personalul de pe croazieră.

Marina Republicii Dominicane a declarat pe Facebook că ofițerii „au intervenit prompt la incidentul maritim”.

Vasul, care avea doi membri ai echipajului dominican, inclusiv căpitanul, a avut o defecțiune în carenă și a început să intre apă. Vasul a plecat din Portul Embat și efectua o excursie cu pasageri de pe nava de croazieră Mein Schiff 1.”, se arată în mesajul postat de reprezentanții Marinei Republicii Dominicane. 

Marina a mai spus că autoritățile portuare investighează incidentul.

Marina Republicii Dominicane colaborează cu autoritățile locale pentru a stabili responsabilitățile și a lua măsuri preventive pentru a evita incidente similare în viitor”, se arată în comunicat.

Oamenilor li s-a oferit o compensație și astfel toți au decis să continue croaziera.

Un purtător de cuvânt a spus: „Toți oaspeții sunt în siguranță și au fost readuși imediat pe Mein Schiff 1 după salvare. Conform informațiilor disponibile în prezent, a avut loc o coliziune cu un obiect aflat în apă. Căpitanul catamaranului a contactat imediat alte bărci din apropiere și a cerut ajutor. Salvarea oaspeților a fost prioritatea principală și a avut succes. Dorim să mulțumim membrilor echipajului implicați pentru ajutorul oferit. Catamaranul avea o capacitate de până la 80 de oaspeți.”

Croaziera se îndreaptă acum spre Montego Bay, Jamaica, potrivit serviciului de monitorizare CruiseMapper.

Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie

Sursa: metro.co.uk

