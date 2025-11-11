Momentul în care un vas de croazieră pe care se aflau zeci de oameni se scufundă într-un Golf din Republica Dominicană. VIDEO

Peste 50 de pasageri ai unei nave germane de croazieră au fost salvați după ce catamaranul pe care se aflau s-a scufundat în Golful Samaná din Republica Dominicană, din cauza unei infiltrații care a inundat ambarcațiunea.

Pasagerii de pe nava de croazieră au plecat duminică cu un catamaran din Portul Embat pentru a urmări apusul, potrivit metro.co.uk.

Însă, pe ambarcațiune a apărut o scurgere care a inundat nava și care a dus mai apoi la scufundarea acesteia chiar în largul Golfului Samaná.

În imagini se văd 55 de turiști, inclusiv persoane în vârstă și copii înotând și încercând să se mențină la suprafață în apă, în timp ce echipele de salvare au sosit să le ofere ajutorul.

????Decenas de turistas quedaron a la deriva en el mar Caribe después de que un barco que transportaba pasajeros del crucero "Mein Schiff 1" se hundiera frente a la costa de la provincia de Samaná, en la República Dominicana. ???????? Imágenes difundidas por la prensa local muestran… pic.twitter.com/2k4dnVjvk2 — Canal Doce Misiones (@tv12misiones) November 11, 2025

Deși toți pasagerii au fost salvați, unii au suferit răni minore, a relatat Dominican Today.

Un pasager a spus pentru publicația germană RTL că „pasagerii speriați nu au fost îngrijiți” de personalul de pe croazieră.

Marina Republicii Dominicane a declarat pe Facebook că ofițerii „au intervenit prompt la incidentul maritim”.

„Vasul, care avea doi membri ai echipajului dominican, inclusiv căpitanul, a avut o defecțiune în carenă și a început să intre apă. Vasul a plecat din Portul Embat și efectua o excursie cu pasageri de pe nava de croazieră Mein Schiff 1.”, se arată în mesajul postat de reprezentanții Marinei Republicii Dominicane.

Marina a mai spus că autoritățile portuare investighează incidentul.

„Marina Republicii Dominicane colaborează cu autoritățile locale pentru a stabili responsabilitățile și a lua măsuri preventive pentru a evita incidente similare în viitor”, se arată în comunicat.

Oamenilor li s-a oferit o compensație și astfel toți au decis să continue croaziera.

Un purtător de cuvânt a spus: „Toți oaspeții sunt în siguranță și au fost readuși imediat pe Mein Schiff 1 după salvare. Conform informațiilor disponibile în prezent, a avut loc o coliziune cu un obiect aflat în apă. Căpitanul catamaranului a contactat imediat alte bărci din apropiere și a cerut ajutor. Salvarea oaspeților a fost prioritatea principală și a avut succes. Dorim să mulțumim membrilor echipajului implicați pentru ajutorul oferit. Catamaranul avea o capacitate de până la 80 de oaspeți.”

Croaziera se îndreaptă acum spre Montego Bay, Jamaica, potrivit serviciului de monitorizare CruiseMapper.

