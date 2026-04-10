Pacea este o dorință comună, i-a spus Xi Jinping liderului opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun, potrivit South China Morning Post (SCMP). Este prima dată când un președinte în exercițiu al Kuomintangului s-a întâlnit cu liderul Partidului Comunist Chinez în peste 9 ani, arată sursa citată.

Liderul Partidului Comunist, Xi Jinping, și președinta principalului partid de opoziție din Taiwan au subliniat amândoi vineri mesajul de pace peste strâmtoare.

”Compatrioții de ambele părți sunt chinezi și avem nevoie de pace, avem nevoie de dezvoltare, avem nevoie de comunicare și avem nevoie de cooperare. Aceasta este o dorință comună”, i-a spus Xi lui Cheng Li-wun, șeful Kuomintangului (KMT).

În cadrul întâlnirii, Xi și-a exprimat deplina încredere că oamenii de peste strâmtoarea Taiwan se vor apropia și se vor uni în cele din urmă.

Opoziția din Taiwan propune o ”soluție instituțională”

„Tendința istorică prin care compatrioții de pe ambele părți ale strâmtorii se vor apropia și se vor uni nu se va schimba, aceasta este o certitudine a istoriei și suntem pe deplin încrezători”, a spus Xi la începutul întâlnirii sale cu Cheng.

Întâlnirea lor a marcat prima dată când un președinte în exercițiu al KMT s-a întâlnit cu conducerea Partidului Comunist din noiembrie 2016, când președinta KMT de atunci, Hung Hsiu-chu, a vizitat continentul.

Cheng a mers un pas mai departe, propunând o „soluție instituțională” pentru a evita războiul, adăugând că „ar trebui să căutăm o soluție instituțională pentru a preveni și evita războiul, făcând din Strâmtoarea Taiwan un model pentru rezolvarea pașnică a conflictelor la nivel mondial”.