Beijingul revendică Taiwanul ca făcând parte din teritoriul chinez şi nu exclude să folosească forţa pentru a-l obţine.

Desfăşurări de nave şi avioane de luptă în jurul insulei au loc aproape zilnic.

Serviciile americane de informaţii ”estimează că liderii chinezi nu prevăd, la ora actuală, să invadeze Taiwanul în 2027 şi că nu au un calendar fix pentru a reliza unificarea”, potrivit acestui raport anual de evaluare a ameninţărilor prezentat miercuri.

Anul trecut, oficiali americani de la Departamentul Apărării au prezentat anul 2027 ca fiind o posibilă ”fereastră” a unui atac.

Însă spionajul american prezintă o analiză mai nuanţată a situaţiei.

”În 2026, Beijingul probabil că va continua să încerce să creeze condiţiile unei eventuale unificări cu Taiwanul, fără să recurgă la un conflict”, se arată în raport.

O INVAZIE ”EXTREM DE COMPLEXĂ”

Potrivit raportului, conducătorii chinezi recunosc că o invazie amfibie a Taiwanului ”va fi extrem de complex de desfăşurat şi prezintă riscul unui eşec, mai ales în cazul unei intervenţii a Statelor Unite”.

China afirmă în mod public că ”unificarea cu Taiwanul este indispendabilă realizării” obiectivului său de a redeveni o mare putere ”până în 2049” - anul marcării a 100 de ani de la înfiinţarea Republicii Populare -, un termen care ar putea însă să fie mult mai îndepărtat, subliniază autorii raportului.

Beijingul ţine cont de o serie de factori în orice decizie de a invada Taiwanul, se subliniază în raport, şi anume pregătirea sa militară, situaţia politică pe insulă şi problema dacă Statele Unite vor interveni sau nu în favoarea Taiwanului.

Statele Unite nu recunosc în mod oficial Taiwanul ca stat, dar rămân principalul partner şi furnizor de armament al insulei.