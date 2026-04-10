Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

- Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

- Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

- Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

- Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

- Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.