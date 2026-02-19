Incidentul a avut loc în fața unui spital din Districtul Zhongshan, Taipei, potrivit Daily Mail.

Miliardarul, în vârstă de 102 ani, cu numele de familie Wang, părăsea spitalul într-un scaun cu rotile împins de noua sa soție, când la intrare îl așteptau trei dintre fiii săi, trei nurori și patru nepoți.Când cuplul a ieșit, rudele s-au grăbit, au preluat controlul scaunului cu rotile și au împins-o pe doamna Lai, încercând să-l ducă pe domnul Wang cu ei. Videoclipurile surprind o adevărată luptă, în timp ce doamna Lai striga după ajutorul poliției și pare să fi fost rănită în timpul altercației.

Ofițerii au ajuns la fața locului după ce au primit un apel. Familia le-a spus polițiștilor că bătrânul este tatăl și socrul lor, iar el a fost luat în cele din urmă împreună cu ei.

Căsătoria secretă

Conflictul de la spital a avut loc la câteva săptămâni după ce domnul Wang, în vârstă de 102 ani, și-a înregistrat căsătoria în secret cu doamna Lai, în vârstă de 68 de ani, pe 5 ianuarie. Copiii spun că au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când au încercat să îl viziteze și li s-a refuzat accesul. Rudele susțin că îngrijitoarea l-a izolat de lumea exterioară și a împiedicat contactul cu familia, profitând de starea sa mentală deteriorată pentru a-i asigura viitorul financiar.

Transferul averii

Conform rapoartelor, domnul Wang a transferat către doamna Lai și copiii acesteia șapte terenuri și o poliță de asigurare în valoare de aproximativ 2,2 milioane de euro, totalizând în jur de 5,5 milioane de euro. Valoarea totală a averii sale este estimată între 18,7 și 21,9 milioane de euro. De asemenea, domnul Wang deține mai multe proprietăți și terenuri în Taipei.

Apărarea îngrijitoarei

Doamna Lai neagă orice vinovăție. Ea a depus plângeri pentru constrângere și insultă publică și a solicitat un ordin de protecție împotriva familiei. Autoritățile au declarat că la procesarea căsătoriei, domnul Wang a putut răspunde la întrebări și a îndeplinit cerințele legale formale. Conform legii taiwaneze, persoanele cu capacitate legală pot să se căsătorească indiferent de vârstă.

Următorii pași

Validitatea căsătoriei și a transferurilor de active va fi acum decisă în instanță, pe măsură ce disputa dintre îngrijitoare și familia miliardarului ajunge în proceduri legale.