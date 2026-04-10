Marte, planeta care guvernează determinarea și instinctul, părăsește zodia Pești pentru a se instala în Berbec. Tranzitul lui Marte în Berbec reprezintă una dintre cele mai puternice manifestări de forță din zodiac, influența sa operând la capacitate maximă, declanșând dorința de independență.

Sub acest tranzit astral, intențiile se transformă imediat în fapte. Nu mai e timp de ocolișuri și nici de așteptat aprobarea celorlalți. Conflictele nu mai sunt evitate, ci devin ocazia perfectă pentru a lua decizii clare și a spune lucrurilor pe nume. Dispare răbdarea de a păstra aparențele sau de a ascunde intențiile reale. Acum, succesul vine din curajul de a face primul pas și de a acționa indiferent de obstacolele care apar.

Efectele tranzitului lui Marte în Berbec pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Sub acest tranzit, energia și motivația nativilor Berbec ating nivelul maxim. Acționează direct și înfruntă obstacolele cu foarte multă încredere. Berbecii vor să își testeze limitele și refuză din start orice compromis. Se lasă ghidați de instinct și trec imediat la fapte, ignorând părerea celor din jur pentru a obține rezultate rapide.

Taur/ Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, această energie lucrează mai mult la nivel interior. Acum nativii Taur reușesc să scape de blocajele sau fricile care îi țineau pe loc. Nu mai acceptă părerile altora doar pentru a evita disputele și refuză orice compromis. Trecutul este lăsat în urmă prin decizii clare, eliberând astfel forța de care aveau nevoie pentru a-și regăsi echilibrul.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Marte aduce multă energie în viața socială și în planurile de viitor. Preiau rapid inițiativa și devin lideri în grupul lor. Renunță la înțelegerile prea stricte pentru a face loc unor idei noi și flexibile. Își susțin părerile cu tărie și pot provoca mici conflicte doar pentru a-i scoate pe ceilalți din ritmul lent. Succesul vine doar dacă se implică total în proiecte care îi pasionează cu adevărat.

Rac/ Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, ambiția se îndreaptă acum către carieră și imaginea profesională. La locul de muncă adoptă o atitudine fermă și își urmăresc scopurile cu multă hotărâre. De asemenea, depășesc rapid obstacolele acționând direct. Chiar dacă acest stil poate aduce mici tensiuni cu șefii, atenția rămâne strict pe rezultate, iar nativii își vor apăra ideile fără ezitare, iar succesul profesional devine prioritatea numărul unu.

Leu/ Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, nevoia de libertate și de a descoperi lucruri noi devine prioritară. Iau decizii rapide când vine vorba de studii, cursuri sau călătorii. Își apără principiile cu tărie și refuză regulile care îi limitează. Înfruntă obstacolele direct, având curajul de a risca și de a ieși din zona de confort. Această perioadă este despre independență și despre refuzul de a mai face doar ceea ce așteaptă ceilalți.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Bugetul comun și relațiile profunde devin prioritare, iar Fecioarele resping din start legăturile superficiale. Cer claritate totală și nu ezită să aducă în discuție adevăruri incomode. În privința banilor, preferă să preia controlul și nu ascultă de părerile celorlalți, mai ales dacă simt că le limitează deciziile. De asemenea, refuză restricțiile și acționează rapid pentru a-și reorganiza viața și finanțele.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Relațiile se schimbă radical. Balanțele lasă la o parte politețea și nu mai încearcă să le facă tuturor pe plac, refuzând compromisurile acceptate până acum doar de dragul aparențelor. Dacă planurile lor nu se mai potrivesc cu ale partenerului de cuplu sau ale colaboratorilor, aleg să acționeze pe cont propriu. Preferă un conflict sincer în locul unei armonii aparente pentru a lua decizii clare și a merge mai departe.

Scorpion/ Ascendent în Scorpion

Scorpionii își schimbă complet ritmul de muncă. Rutina zilnică devine mult mai dinamică, iar atenția le este îndreptată exclusiv spre rezultate. Proiectele care băteau pasul pe loc sunt deblocate rapid, prin acțiuni directe și fără nicio ezitare. Preferă să ia decizii pe cont propriu și le pun în practică imediat. Reușita vine dintr-o putere de muncă ieșită din comun.

Săgetător/ Ascendent în Săgetător

Săgetătorii intră într-o etapă dominată de entuziasm și inițiative pasionale. Vor să facă doar acele lucruri care le aduc satisfacție și nu mai suportă nicio constrângere. Încep proiecte noi sau chiar experiențe romantice fără să mai stea pe gânduri. Nu țin cont de părerile celor din jur, preferând să își concentreze energia pe ce le face plăcere.

Capricorn/ Ascendent în Capricorn

Energia se îndreaptă acum spre casă și familie. Nativii fac schimbări importante în locuință și iau decizii rapid, fără să mai aștepte aprobarea familiei. Renunță la vechile reguli care nu mai funcționează, pentru a-și simplifica viața de zi cu zi. Își apără cu tărie independența în fața celorlalți, iar dacă apar tensiuni, le rezolvă rapid pentru a obține mai multă libertate.

Vărsător/ Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, totul se rezumă la acțiune și la găsirea unor soluții rapide. Comunicarea cu cei din jur devine mult mai directă, renunțând la discuțiile lungi în favoarea faptelor. Negocierile se încheie cu decizii ferme, iar orice barieră este depășită spunând lucrurilor pe nume. Totodată, rețin rapid esențialul, scopul lor fiind să obțină rezultate concrete în cel mai scurt timp.

Pești/ Ascendent în Pești

Peștii trec de la planuri la fapte și se concentrează strict pe bani. Vor să își crească veniturile rapid și acționează direct, fără să mai stea pe gânduri. Ies din starea de pasivitate și nu mai ascultă de cei care le spun să fie prudenți. Își lasă toate îndoielile în urmă și își pun energia exclusiv în acțiunile care le aduc siguranță financiară.