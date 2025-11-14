Washingtonul acuză Alibaba de implicare în operațiuni militare chineze. Casa Albă spune că securitatea SUA este amenințată

14-11-2025 | 20:36
alibaba
Shutterstock

Washingtonul acuză Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru „operaţiuni" militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe.

Sabrina Saghin

Documentul include informaţii „strict secrete" declasificate cu privire la modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare - forţele armate chineze - capabilităţi despre care Casa Albă consideră că ameninţă securitatea SUA, potrivit Financial Times.

Platforma comercială online Alibaba şi Ambasada Chinei la Washington nu au răspuns pentru moment solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Sursa: Agerpres

14-11-2025 20:36

