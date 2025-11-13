SUA laudă România după exercițiul NATO de la Cincu: „Devine puternică din punct de vedere militar”

13-11-2025 | 17:12
Matthew Whitaker
Getty

Reprezentantul permanent al SUA la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, la Poligonul Cincu, cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori, că exerciţiul final al Dacian Fall 2025 este o dovadă excelentă a întregului scop al Alianţei Nord-Atlantice.

Sabrina Saghin

„Aceste ultime două zile aici, în România, au confirmat cu adevărat ceea ce ştiam deja, şi anume că România devine puternică din punct de vedere militar, conducerea lor este solidă. M-am bucurat de timpul petrecut cu consilierul pentru securitate naţională, ministrul Apărării. Unele ţări îi numesc ministrul de război, ministrul de externe şi, bineînţeles, şeful Apărării. Toţi sunt mari profesionişti, hotărâţi să se asigure că aici, în flancul sudic, flancul estic, flancul sud-estic al NATO, apărarea noastră este puternică şi capabilă. Ceea ce am văzut astăzi cred că a fost o dovadă excelentă a întregului scop al NATO. Este pentru ca cele 32 de ţări membre ale noastre să poată lucra împreună, să poată împărtăşi informaţii, să poată învăţa unele de la altele în timp real, pentru că, din nou, ameninţările sunt certe şi trebuie să ne asigurăm că capabilităţile noastre sunt la fel de certe", a afirmat Matthew Whitaker.

Ambasadorul a subliniat că fiecare dintre membrii Consiliului Nord-Atlantic, care s-au aflat în România în acest zile „sunt cu siguranţă dedicaţi viitorului NATO", la fel cum Statele Unite rămân angajate faţă de NATO. 

Nicușor Dan: „Marchează un moment important pentru pacea şi securitatea României”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu, că a demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient.

Consolidăm, astfel, postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianţa se confruntă cu o ameninţare militară directă, mai spune şeful statului.

pro
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

„Astăzi s-a încheiat la baza militară de la Cincu exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, care marchează un moment important pentru pacea şi securitatea României şi cea euroatlantică. La acest exerciţiu, desfăşurat în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie 2025, au participat peste 5.000 de militari români şi din alte 9 state aliate NATO: Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia şi Spania. Demersul confirmă continuitatea eforturilor naţionale şi aliate, la nivel politic, diplomatic şi militar, începute imediat după declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

„Consolidăm, astfel, postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianţa se confruntă cu o ameninţare militară directă. Prin acest exerciţiu am urmărit, împreună cu aliaţii, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă”, mai arată şeful statului.

Potrivit lui Nicuşor Dan, un element important a fost reprezentat de testarea capacităţii Alianţei de a proiecta rapid forţe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe şi echipamente militare din Franţa către România.

„Exerciţiul a demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat. Le mulţumesc tuturor Aliaţilor care au contribuit la acest efort comun, precum şi celor care fac parte din structurile NATO din România. Împărtăşim aceleaşi valori democratice şi avem interese comune de securitate. Împreună, suntem mai eficienţi în efortul de a asigura un mediu de securitate stabil, atât de necesar pentru dezvoltarea societăţilor noastre democratice. Cooperarea noastră strânsă la nivel politic şi militar ne întăreşte, atât individual, ca state, cât şi colectiv, în spirit de solidaritate, ca membri ai NATO, cea mai puternică Alianţă din istorie”, menţionează preşedintele în postare.

Sursa: Agerpres

