Vulcanul Etna din Sicilia a erupt. A fost ridicat nivelul de alertă

Operaţiunile pe Aeroportul Catania situat pe insulă au continuat să se desfăşoare după programul normal sâmbătă dimineaţă, deşi Institutul italian de geofizică şi vulcanologie (INGV) a ridicat nivelul de alertă cu o treaptă, de la galben la portocaliu, scrie DPA, citată de Agerpres.

#volcan #volcano #Etna La courte coulée émise hier soir et cette nuit depuis le cratère sommital du cône Sud-Est en direction du sud/The short lava flow produced yesterday evening and tonight from the summit crater of SE Cone, to the south, via @INGVvulcani pic.twitter.com/HLHUfsubDD