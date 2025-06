Imagini dramatice de la erupția vulcanului Etna. Turiștii, filmați în timp ce fug din calea norului gros de fum. VIDEO

Imaginile apărute pe rețelele sociale au arătat oameni alergând pentru a-și salva viața pe versantul vulcanului, în timp ce o coloană groasă de fum se intensifica deasupra lor, scrie CNN.

MOUNT ETNA ERUPTS

Italy's most active volcano is once again unleashing its fury — spewing lava and ash high into the skies over Sicily.

Tourists fled as the eruption lit up the night. No injuries reported so far. pic.twitter.com/o48rUIZCtF