Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile.

Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a citat, de asemenea, comandantul suprem al Ucrainei, care a afirmat că forţele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Doneţk şi Harkov, de-a lungul frontului de 1.000 kilometri, relatează Reuters.

Volodimir Zelenski a vorbit după o săptămână de declaraţii ale Rusiei în care se sublinia ceea ce Moscova a descris ca fiind progrese în regiunea centrală Dnipropetrovsk.

Trupele ruseşti sunt angajate într-o avansare lentă în estul Ucrainei, cu anunţuri aproape zilnice privind capturarea unor sate.

Moscova a anexat patru regiuni pe care le-a ocupat parţial - Doneţk, Luhansk, Zaporizhzhia şi Herson - dar nu şi Dnipropetrovsk, unde a declarat până acum că a capturat o serie de sate de-a lungul marginii frontierei sale administrative.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem Oleksandr Syrskyi. „Unităţile noastre continuă să avanseze în direcţia frontierei de stat a Ucrainei.”

De la evacuarea forţelor ucrainene din regiunea Kursk a Rusiei mai devreme în acest an, trupele ruse au încercat să înfiinţeze ceea ce Kremlinul numeşte o zonă tampon în regiunea Sumî. Rusia bombardează în mod regulat oraşele mai mari, inclusiv oraşul Sumî.

Pierderi rusești în apropiere de Kupiansk

Zelenski a declarat că forţele ruse au suferit pierderi semnificative în apropiere de Kupiansk, o zonă din nord-estul regiunii Harkov, care se află de luni de zile sub presiunea susţinută a Rusiei.

„Continuăm să operăm în direcţia Dobropillia”, a spus el, referindu-se la un oraş din apropierea Pokrovskului, unul dintre punctele focale ale ofensivei ruseşti de lungă durată în regiunea Doneţk. „Este important că atacurile ruseşti sunt respinse de băieţii noştri.”

Şeful numit de Rusia al unor părţi din regiunea Doneţk aflate sub controlul Moscovei, Denis Puşilin, a declarat într-un videoclip postat online că forţele ruse continuă să avanseze cu o mişcare de cleşte în apropierea satelor din jurul Pokrovsk.

Mai la vest, guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a declarat pe Telegram că două persoane au murit în urma bombardamentelor şi atacurilor cu drone în diferite părţi ale regiunii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













