Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă

16-09-2025 | 07:32
Trump si Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis lui Donald Trump că este nevoie de o „poziție clară” din partea sa pentru a opri războiul din Ucraina.

 

El l-a îndemnat pe președintele american să ia „măsuri personale ferme” și „să-l facă pe Putin să se teamă de el”.

„Cred că Donald Trump poate să ne ofere sisteme de apărare aeriană, iar Statele Unite au suficiente. Sunt sigur că SUA pot aplica suficiente sancțiuni pentru a lovi economia rusă, în plus, Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a declarat Zelenski, într-un interviu acordat postului britanic Sky News.

Mesaj pentru Londra

Zelenski a transmis și un mesaj premierului britanic Keir Starmer, în contextul în care Trump vine marţi la Londra.

Liderul ucrainean a spus că speră ca Marea Britanie să joace un rol activ în asigurarea viitorului Ucrainei.

