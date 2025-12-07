Meloni și Zelenski, discuție telefonică înaintea consultărilor de pace. Ce promisiune a făcut premierul Italiei

07-12-2025 | 22:19
Premierul italian Giorgia Meloni a vorbit duminică la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor acestuia la Londra, Bruxelles și Roma pentru discuții privind procesul de pace, a anunțat guvernul italian.

Aura Trif

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, declarase anterior că un acord pentru încheierea războiului este "foarte aproape" şi depinde de rezolvarea a doar două probleme majore, însă Kremlinul a reacţionat, afirmând că unele dintre propunerile SUA trebuie modificate radical.

Ce spune premierul Italiei

Meloni a reafirmat solidaritatea Italiei în urma unui nou val de atacuri ruseşti "nediscriminatorii" asupra unor ţinte civile în Ucraina şi a anunţat trimiterea de ajutoare de urgenţă pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.

Generatoare furnizate de companiile italiene vor fi livrate în săptămânile următoare, se arată în comunicat.

Şefa guvernului italian şi-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru negocierile în curs şi eforturile conduse de SUA pentru a asigura o "pace justă şi durabilă".

Ea a salutat voinţa Kievului de a se angaja cu bună-credinţă în negocieri şi a îndemnat Moscova să dea dovadă de o deschidere similară, potrivit comunicatului. Preşedintele Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii europeni în zilele următoare, în cadrul consultărilor privind încheierea conflictului care durează de aproape patru ani.

