Meloni și Zelenski, discuție telefonică înaintea consultărilor de pace. Ce promisiune a făcut premierul Italiei
Premierul italian Giorgia Meloni a vorbit duminică la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor acestuia la Londra, Bruxelles și Roma pentru discuții privind procesul de pace, a anunțat guvernul italian.
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, declarase anterior că un acord pentru încheierea războiului este "foarte aproape" şi depinde de rezolvarea a doar două probleme majore, însă Kremlinul a reacţionat, afirmând că unele dintre propunerile SUA trebuie modificate radical.
Ce spune premierul Italiei
Meloni a reafirmat solidaritatea Italiei în urma unui nou val de atacuri ruseşti "nediscriminatorii" asupra unor ţinte civile în Ucraina şi a anunţat trimiterea de ajutoare de urgenţă pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.
Generatoare furnizate de companiile italiene vor fi livrate în săptămânile următoare, se arată în comunicat.
Şefa guvernului italian şi-a reiterat, de asemenea, sprijinul pentru negocierile în curs şi eforturile conduse de SUA pentru a asigura o "pace justă şi durabilă".
Ea a salutat voinţa Kievului de a se angaja cu bună-credinţă în negocieri şi a îndemnat Moscova să dea dovadă de o deschidere similară, potrivit comunicatului. Preşedintele Zelenski urmează să se întâlnească cu liderii europeni în zilele următoare, în cadrul consultărilor privind încheierea conflictului care durează de aproape patru ani.
07-12-2025 22:19