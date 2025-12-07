Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole

Negocierile SUA–Ucraina pentru un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat la Miami fără progrese, iar chestiunile teritoriale şi garanţiile de securitate rămân principalele obstacole.

Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.

Întâlnirea-maraton a început joi, între trimisul special al SUA Steve Witkoff, ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, şi oficialii ucraineni Rustem Umerov şi Andriy Hnatov.

După trei zile de discuţii, „rămân probleme dificile”, a declarat sâmbătă ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanişina, „dar ambele părţi continuă să lucreze pentru a contura soluţii realiste şi acceptabile”.

„Principalele provocări în această etapă ţin de chestiunile legate de teritoriu şi de garanţii, iar noi căutăm activ formatele optime pentru a le aborda”, a spus ea. „Mai multe detalii vor fi oferite după ce vor fi centralizate toate informaţiile”, a adăugat.

Teritoriul și garanțiile de securitate, cele mai sensibile puncte ale negocierilor

Teritoriul şi garanţiile de securitate sunt de mult timp puncte sensibile pentru orice posibil acord. Ucraina susţine că un final just al războiului ar include garanţii de securitate credibile şi nu ar obliga-o să cedeze Rusiei şi mai mult teritoriu.

La începutul întâlnirilor din această săptămână, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a spus jurnaliştilor în India că ţara sa intenţionează să cucerească, prin orice mijloace, regiunea estică Donbas din Ucraina.

Discuţiile de la Miami au fost precedate de o vizită la Moscova a lui Kushner şi Witkoff. Trump a declarat miercuri că delegaţia SUA a avut o întâlnire „foarte bună” cu Putin şi că ei cred că preşedintele rus „ar dori să vadă războiul încheiat” – însă discuţiile nu au dus la un progres major.

Într-o postare pe reţelele sociale de sâmbătă, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că a avut o conversaţie telefonică „lungă” şi „constructivă” cu Witkoff şi Kushner, precum şi cu delegaţia ucraineană aflată la Miami.

„Am abordat multe aspecte şi am trecut în revistă puncte-cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge şi ar elimina ameninţarea unei noi invazii ruse pe scară largă”, a declarat Zelenski. „Am convenit asupra paşilor următori şi a formatelor discuţiilor cu Statele Unite”, a mai spus el.

Negocierile continuă, iar Zelenski pregătește consultări cu liderii europeni

În cadrul convorbirii a fost discutat şi „riscul ca Rusia să nu-şi respecte promisiunile, aşa cum s-a întâmplat în mod repetat în trecut”, a spus el.

Zelenski a precizat că Hnatov şi Umerov urmează să-i prezinte personal „un raport detaliat” despre negocieri.

„Nu totul poate fi discutat la telefon”, a declarat Zelenski. „De aceea trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre la idei şi propuneri”, a argumentat el.

Pacea şi condiţiile ei vor fi, de asemenea, subiectul unei reuniuni de luni, la Londra, între Zelenski şi liderii Franţei, Marii Britanii şi Germaniei. Discuţia va acoperi „situaţia şi negocierile în curs în cadrul medierii americane”, a declarat sâmbătă preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

