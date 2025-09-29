Volodimir Zelenski: Flota din umbră a Rusiei este folosită pentru a lansa drone asupra orașelor europene

29-09-2025 | 08:29
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susţine că așa-numita „flotă din umbră” de petroliere rusești este folosită pentru „a lansa și controla” dronele care survolează orașe din Europa.

Declarația a fost făcută în cadrul discursului său zilnic de duminică seara, în baza unor informații primite de la serviciile de informații ucrainene.

„Este deosebit de important ca sancțiunile să lovească dur comerțul energetic al Rusiei și întreaga infrastructură a flotei de petroliere rusești”, a spus Zelenski, citat de Kiev Independent. „Aceasta este o nouă dovadă că Marea Baltică și alte mări ar trebui închise pentru petrolierele rusești, cel puțin pentru flota din umbră.”

Declarațiile președintelui ucrainean vin pe fondul unei serii de incidente recente în care drone militare rusești au pătruns în spațiul aerian al mai multor state europene.

