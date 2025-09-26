Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

26-09-2025 | 19:06
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

"Preşedintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar", a scris Szijjarto pe Facebook. "El vede acum monştri", a adăugat ministrul ungar despre preşedintele Ucrainei, relatează Reuters.

Zelenski acuză presupuse zboruri ale dronelor ungare

Acesta din urmă a scris anterior pe reţelele de socializare că drone de recunoaştere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spaţiul aerian al Ucrainei.

"Evaluările preliminare sugerează posibile acţiuni de recunoaştere asupra potenţialului industrial din zonele de graniţă ale Ucrainei", în apropierea Ungariei, a adăugat Zelenski.

El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariţii ale dronelor şi nici când au avut loc, menţionând doar că au fost "recente" şi că a cerut armatei sale "rapoarte urgente despre toate incidentele înregistrate".

drone
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

Tot vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

Incident grav invocat de Budapesta în luna iulie

În iulie, Ungaria a interzis accesul pe teritoriul său pentru doi colonei şi un general din armata ucraineană implicaţi în procesul de recrutare forţată în care, potrivit Budapestei, un etnic maghiar a fost ucis în bătaie de ofiţeri recrutori ucraineni.

O lună mai târziu, guvernul premierului ungar Viktor Orban i-a interzis de asemenea intrarea în Ungaria comandantului forţelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, care a coordonat atacurile asupra conductei ruse Drujba, prin care Ungaria şi Slovacia importă petrol din Rusia. Acest comandant provine de asemenea din rândurile comunităţii maghiare din Ucraina.A

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 26-09-2025 19:06

