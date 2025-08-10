CNN: Zelenski ar putea zbura în Alaska în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump. Casa Albă, precizări despre prezența lui

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea vizita Alaska la mijlocul lunii august, în perioada în care este planificată întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei, relatează CNN, citând surse.

Volodimir Zelenski nu a fost menționat oficial ca posibil participant la întâlnirea din 15 august dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Cu toate acestea, Casa Albă „nu a exclus” prezența sa, au declarat surse CNN. Un oficial al administrației a subliniat că orice întâlniri Zelenski ar avea loc probabil după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Washington Post a scris că Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, dar discuția pe această temă continuă. Mass-media a raportat anterior că una dintre condițiile lui Donald Trump pentru o întâlnire cu Vladimir Putin ar putea fi acordul acestuia din urmă de a se întâlni cu liderul ucrainean.

Președintele SUA a negat ulterior această informație, deși nu a exclus posibilitatea unei întâlniri trilaterale.

Președintele ucrainean a declarat duminică că soluționarea conflictului cu Rusia „trebuie să fie echitabilă”, după ce președintele Statelor Unite și cel rus au convenit să se întâlnească săptămâna viitoare.

Zelenski a declarat că guvernul său „apreciază și susține pe deplin” declarația aliaților europeni, care au insistat că orice plan de pace trebuie să înceapă cu un armistițiu, să protejeze interesele de securitate ale Ucrainei și ale Europei, inclusiv garanții de securitate „solide și credibile” pentru Kiev, și să ofere Ucrainei „libertatea de a-și alege propriul destin”. Deși au salutat eforturile lui Trump, ei au subliniat și necesitatea includerii Kievului în orice negocieri, suține agenția de știri Baha.

