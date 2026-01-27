"De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră", a postat şeful statului ucrainean pe X după o convorbire telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker.

Zelenski a făcut această afirmaţie referindu-se la informarea pe care i-a făcut-o cancelarului austriac privind discuţiile trilaterale din EAU de săptămâna trecută.

"Părţile au discutat în primul rând chestiuni militare, dar au vorbit şi despre garanţii de securitate. Aderarea Ucrainei la UE este una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Până la urmă, forţa colectivă a Europei este posibilă, în special, mulţumită contribuţiilor de securitate, tehnologice şi economice ale Ucrainei", a menţionat el în mesaj.

Negocierile, blocate de opoziția Ungariei

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârşitul lunii februarie 2022, la numai câteva zile după ce Rusia şi-a lansat, pe scară largă, agresiunea sa neprovocată şi nejustificată.

Comisia Europeană şi-a dat avizul cu privire la cererea de aderare a Ucrainei în iunie 2022. În aceeaşi lună, toate statele membre i-au acordat Ucrainei statutul de ţară candidată.

În decembrie 2023, liderii UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina în cadrul primei conferinţe interguvernamentale din iunie 2024, informează executivul UE într-un comunicat pe această temă.

Ucraina aşteaptă în prezent începerea negocierilor pe capitole cu Comisia Europeană, care este blocată de opoziţia Ungariei în Consiliu.

