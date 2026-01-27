Publicaţia se bazează pe opt surse informate despre negocieri; Reuters nu a reuşit să verifice imediat articolul, iar Casa Albă nu a răspuns deocamdată unei solicitări a agenţiei de a comenta.



Washingtonul s-a arătat dispus să ofere mai multe arme pentru forţele ucrainene, pentru întărirea apărării pe timp de pace, dacă acestea se retrag din unele părţi din estul ţării pe care încă le controlează, mai arată Financial Times.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase duminică despre garanţiile de securitate americane că sunt "100% gata", iar el aşteaptă doar să afle locul şi data când trebuie semnate.



Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat ziarului citat că Kievul este tot mai nesigur în privinţa angajamentului american de a acorda garanţii de securitate şi că Statele Unite "se opresc de fiecare dată" când astfel de garanţii pot fi semnate.



Ucraina doreşte confirmarea garanţiilor înainte de orice concesii teritoriale. SUA consideră că ucrainenii trebuie să cedeze regiunea industrială Donbas din est pentru încheierea păcii şi nu fac presiuni asupra preşedintelui rus Vladimir Putin să renunţe la această pretenţie, mai scrie Financial Times.



Anna Kelly, adjunctă a secretarului de presă al Casei Albe, a susţinut însă că "asta este complet fals", iar singurul rol al Washingtonului în demersul de încetare a războiului este aducerea la tratative a celor două părţi în conflict.



O persoană familiarizată cu poziţia SUA a afirmat că guvernul american "nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale", iar garanţiile de securitate depind de acceptarea unui acord de pace de către ambele părţi.



Kremlinul a comunicat luni că problema teritorială este în continuare fundamentală pentru orice acord, notează Agerpres.

