Declarația vine după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi din weekend.

Preşedintele Vladimir Putin a spus în repetate rânduri că Rusia va ocupa cu forţa întreaga regiune Donbas din Ucraina - din care forţele Moscovei controlează în prezent 90% - dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziţia noastră consecventă, poziţia preşedintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanţă fundamentală pentru partea rusă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susţine că a fost convenit între preşedintele american Donald Trump şi Vladimir Putin la summitul din Alaska din august anul trecut, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Acest presupus acord, potrivit aceleiaşi surse, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas şi să îngheţe liniile frontului în alte părţi din estul şi sudul Ucrainei, ca o condiţie pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a afirmat în repetate rânduri că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Agenţia de ştiri de stat RIA l-a citat pe Peskov afirmând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce el a numit „discuţii constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

Discuţiile, mediate de Statele Unite, s-au încheiat fără un acord, dar sunt aşteptate noi discuţii în weekendul viitor, scrie Reuters.

