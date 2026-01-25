Orban a susținut că scopul Ucrainei era „să obțină fonduri și să forțeze intrarea în Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, insistând în același timp că „în calitate de membru al Uniunii Europene, Ungaria are dreptul să spună nu”.

El a prezentat poziția guvernului său ca fiind una de protejare a gospodăriilor maghiare și a securității naționale, afirmând că Budapesta nu dorește ca banii contribuabililor să fie trimiși Ucrainei și nici ca Ungaria să fie implicată în război.

Orban a mai spus că Ungaria nu va ceda sub presiune, insistând că țara nu se va lăsa intimidată și avertizând Kievul că Budapesta va refuza să acopere costurile.

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a repetat acuzația de interferență electorală, spunând oficialilor ucraineni: „Ei bine, văd că ați început să vă amestecați în alegerile noastre” și avertizând că Ungaria nu va accepta un guvern care „ar spune da Bruxelles-ului” și „ar trage Ungaria în războiul vostru”.

Ministrul ucrainean de Externe, Andriy Sybiha, a răspuns argumentând că amenințările lui Orban de a bloca aderarea Ucrainei la UE erau îndreptate mai puțin împotriva Kievului, cât împotriva comunității minoritare maghiare din Ucraina, notează The Kyiv Independent.

„Când Viktor Orban spune că nu va permite Ucrainei să adere la UE în următorii 100 de ani, el nu se adresează de fapt statului ucrainean”, a scris Sybiha pe X.

Sybiha l-a acuzat pe Orban că sacrifică etnia maghiară din Transcarpatia pentru câștiguri politice, precum și că promovează interesele Moscovei prin obstrucționarea aderării Ucrainei la UE.

„Viktor Orban și echipa sa nu se preocupă de bunăstarea și siguranța maghiarilor care trăiesc în Ucraina”, a scris el. „Prin blocarea aderării Ucrainei la UE, Orban îndeplinește dorințele lui Putin.”

Sybiha a adăugat apoi că Orban acționează „ca și Ferenc Szalasi, mâna dreaptă a lui Hitler”, și a avertizat că Ungaria riscă să se alinieze Kremlinului.

„Ungaria și poporul maghiar nu merită asta”, a scris Sybiha. „Ungaria nu merită să se regăsească din nou de partea greșită a istoriei, ca complice al unei noi forme de ideologie inumană reprezentată de regimul Putin.”

Orban și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și față de sprijinul acordat de blocul comunitar Kievului în lupta sa împotriva războiului declanșat de Rusia. Autoritățile maghiare sunt considerate în general cele mai favorabile Moscovei din cadrul UE.

